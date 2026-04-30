Yeliz Koc meint: Ein "KDRS"-Moment wurde herausgeschnitten

Yeliz Koc (32) lässt ihre Fans gerade auf Instagram an ihren Erinnerungen aus der Show Kampf der RealityAllstars teilhaben. In einer Fragerunde wollte ein Follower wissen, welcher Moment für sie am schönsten gewesen sei. Die Influencerin überrascht mit einer Antwort, die so nie im Fernsehen zu sehen war. "Der wurde leider nicht gezeigt. Wir haben Musik bekommen, alle zusammen getanzt, gelacht und gefeiert", schreibt Yeliz zu einem Screenshot der Frage.

Yeliz verrät weiter, dass es während der Dreharbeiten einen besonderen Abend gab, an dem die Produktion Musik eingespielt habe. Daraufhin sollen sich alle Mitstreiter im Kreis aufgestellt haben, Arm in Arm, und gemeinsam ausgelassen getanzt und gelacht haben. Im Hintergrund lief der Song "Für immer jung", zu dem die ganze Gruppe lautstark mitgesungen habe. "Wir standen alle zusammen im Kreis, Arm in Arm, und haben 'Für immer jung' gehört und mitgesungen. Das war schon sehr schön. Das war ein echter Moment! Kein Streit, nur das Hier und Jetzt genossen", berichtete sie.

Yeliz Koc ist seit Jahren ein bekanntes Gesicht in der deutschen Realitylandschaft. Die gebürtige Hamburgerin wurde einem breiten Publikum durch ihre Teilnahme an verschiedenen Dating- und Realityformaten bekannt und baute sich parallel dazu eine große Reichweite in den sozialen Medien auf. Privat ist sie Mutter einer Tochter, die sie mit Jimi Blue Ochsenknecht (34) hat. Auf Instagram teilt sie regelmäßig Einblicke in ihren Alltag und steht auch bei Fragerunden immer wieder offen für den Austausch mit ihren Fans zur Verfügung.

Anzeige Anzeige

Imago Yeliz Koc bei der Premiere von Love Island VIP im Cinenova Kino in Köln, 03.09.2025

Anzeige Anzeige

RTLZWEI Die "Kampf der RealityAllstars"-Kandidaten im Gespräch 2026

Anzeige Anzeige

Sky Yeliz Koc in "Yeliz & Jimi - We Are Family?!"