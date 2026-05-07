Beatrice Egli: Darum endet ihre erfolgreiche TV-Show

Beatrice Egli (37) hat nun verraten, welches Vorbild beim Entschluss, ihre eigene TV-Show zu beenden, eine wichtige Rolle gespielt hat. Im Interview mit dem Magazin Stern spricht die Schlagersängerin, die sich schon früh mit Kritik an ihrem Erscheinungsbild auseinandersetzen musste, erstmals offen darüber, warum sie die "Beatrice Egli Show" nach vier erfolgreichen Jahren freiwillig aufgegeben hat – und nennt dabei eine echte TV-Legende als Inspiration: Paola Felix. Wie die 37-Jährige erklärt, bewundert sie an der 75-jährigen Schweizer Moderatorin und Sängerin vor allem deren Mut, die eigene Karriere selbstbestimmt zu gestalten: "Allein die Frage, wann der richtige Zeitpunkt ist, um aufzuhören – Paola hat das großartig gemacht, auf dem höchsten Niveau hat sie selbst entschieden."

Genau diesen Gedanken hat Beatrice nun auf ihre eigene Arbeit übertragen. Die letzte Ausgabe ihrer Show lief bereits im Dezember 2025 – trotz starker Einschaltquoten und einer erfolgreichen Laufzeit mit insgesamt acht Ausgaben, von denen vier im Hauptabendprogramm der ARD zu sehen waren. Den Zeitpunkt ihres Abschieds erklärt die Sängerin so: "Ich fand alles, was wir gemacht haben, grandios, wir hatten tolle Quoten, es war eine meiner besten Shows und anschließend habe ich gesagt: Jetzt ist es, glaube ich, vorbei." Für sie stehe die persönliche Unabhängigkeit dabei an erster Stelle. "Das ist absolut essentiell: Immer selbst zu entscheiden, seinen eigenen Weg zu gehen", betonte Beatrice gegenüber dem Stern. Die Schweizerin will nun nach dem TV-Kapitel wieder stärker auf die Musik setzen – im Herbst startet sie eine große Tournee, danach sollen ganz neue Projekte folgen.

Paola Felix ist als Landsfrau von Beatrice ebenfalls Schweizerin und wurde gemeinsam mit ihrem Mann Kurt Felix, der 2012 verstarb, durch die Sendung "Verstehen Sie Spaß?" berühmt. Beatrice hingegen wurde 2013 durch den Sieg bei der Castingshow "Deutschland sucht den Superstar" (DSDS) bekannt und entwickelte sich seither zu einer der erfolgreichsten Schlagerstars im deutschsprachigen Raum. Dass ihr das Ende der Sendung keine schlaflosen Nächte bereitet, hatte sie bereits zuvor deutlich gemacht: Mit dem Aus der Show gehe es ihr "sehr gut", und sie sei voll auf das Neue fokussiert. Im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news erklärte sie, dass sie mit der Entscheidung rundum glücklich sei.

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Getty Images Beatrice Egli bei der 31. José Carreras Gala in Leipzig, Dezember 2025

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Getty Images Beatrice Egli in der "Die Beatrice Egli Show", Dezember 2025

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Getty Images Beatrice Egli im April 2025