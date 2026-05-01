"Blockiert": So kam Elena Miras mit den KDRS-Promis klar

Bei Kampf der RealityAllstars treffen jede Menge bekannte Gesichter aus der Welt des Reality-TVs aufeinander – darunter auch Elena Miras (34) und Serkan Yavuz (33). Ein Follower wollte jetzt auf Instagram von Elena wissen, wie sie mit dem Realitystar in der Show klargekommen sei. Die Antwort der Schweizerin fiel dabei überraschend positiv aus: Sie sei mit ihm "sehr gut ausgekommen", schrieb sie und erklärte, sich immer ihr eigenes Bild von Menschen zu machen.

Zudem betonte Elena: "Jeder von uns macht Fehler, die man bereut – aber man sollte danach auch die Chance haben, weiterzugehen, ohne ständig wieder damit konfrontiert zu werden. Vielleicht würden sich dann mehr Menschen verstehen. Statt so viel Hass." Neben Serkan sprach sie auch über ihre Erfahrungen mit anderen Mitstreitern. Mit Georgina Fleur (36) sei es "ein Auf und Ab" gewesen – und ein "großer Knall" stehe noch bevor. Über Sam Dylan (35) erklärte sie, sie habe sich mit ihm ausgesprochen und bisherige Differenzen "ganz normal geklärt", die Szenen seien in den bisherigen Folgen jedoch nicht gezeigt worden. Mit Kader Loth (53) hingegen scheint das Verhältnis etwas komplizierter zu sein: "Weiß auch nicht, bin blockiert", so Elena knapp zu der Frage, wie es mit Kader laufe.

Elena ist seit Jahren eine feste Größe in der deutschen Reality-TV-Landschaft. Bekannt wurde sie durch ihre Teilnahme an Love Island im Jahr 2018, wo sie auch ihren Ex-Partner Mike Heiter (33) kennenlernte, mit dem sie eine gemeinsame Tochter hat. Seither war sie in verschiedenen weiteren Formaten zu sehen und ist auch als Unternehmerin aktiv. Serkan wiederum wurde ebenfalls durch "Love Island" bekannt – und sorgt regelmäßig auch abseits der Bildschirme für Gesprächsstoff in der Realityshow-Welt.

"Kampf der RealityAllstars" mittwochs und sonntags um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und vorab auf RTL+.

Anzeige Anzeige

RTL Elena Miras, "Kampf der RealityAllstars" 2026

Anzeige Anzeige

RTLZWEI Serkan Yavuz, "Kampf der RealityAllstars"-Kandidat

Anzeige Anzeige

RTLZWEI Elena Miras und Kader Loth bei "Kampf der RealityAllstars" 2026