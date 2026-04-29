Wegen Serkan: Für diesen KDRS-Allstar ist Sendezeit vorbei

Bei Kampf der RealityAllstars ist für Giuliana Farfalla (30) Schluss: In den neuen Folgen des Formats muss das Model die Sala verlassen – und das ist vor allem Serkan Yavuz (33) zu verdanken. Der Realitystar wird durch eine Zuschauerabstimmung zum geheimen Maulwurf bestimmt und bekommt die Aufgabe, verschiedene Sabotage-Akte durchzuführen. Als Belohnung winkt ihm nicht nur ein Safety-Ticket für die nächste "Stunde der Wahrheit", sondern auch die Entscheidungsgewalt darüber, welcher Allstar die Show verlassen muss. Zur Rauswahl stehen Sam Dylan (35), Kate Merlan (39), Georgina Fleur (36) und Giuliana, nachdem die vier von ihren Mitkandidaten fälschlicherweise als Maulwurf verdächtigt werden. Am Ende schickt Serkan ausgerechnet Giuliana nach Hause.

Zuvor hat Giuliana den Spaß ein wenig auf die Spitze getrieben: Sie lenkt tagsüber absichtlich die Spur auf sich, um ihre Mitbewohner hereinzulegen. In der Maulwurf-Abstimmung selbst bekommt Serkan deshalb nicht eine Stimme, während sie selbst einmal gewählt wird. Die meisten Stimmen, insgesamt neun, gehen jedoch an Georgina. Vor versammelter Runde erklärt Serkan: "Kate und Sam – euch kann ich schon mal beruhigen. Ihr seid es auf jeden Fall nicht. Zwischen Giuliana und Georgina werde ich mich entscheiden." Obwohl der 33-Jährige betont, dass er beide "sehr, sehr gerne" mag, fällt seine Wahl schließlich auf Giuliana. Die reagiert fassungslos und zeigt sich im Einzelinterview unter Tränen enttäuscht: "Geht's eigentlich noch, mich hier rauszuschmeißen?" Der einstige Kampf der Realitystars-Gewinner versucht zu beschwichtigen und erklärt ihr, es sei "keine Entscheidung gegen dich oder weil ich dich nicht mag". Er hoffe, dass sie sich – ähnlich wie Kader Loth (53) und Loona (51) – über ein Spiel zurück in die Sala kämpfen könne.

Giulianas enge Verbündete Georgina zeigt sich nach dem Exit zunächst rachsüchtig. Direkt nach dem Rauswurf kündigt die TV-Persönlichkeit an, sie wolle es sich nun zur Aufgabe machen, Serkan aus dem Spiel zu nehmen: "Serkan ist der gefährlichste von allen", ist sie sich sicher. Später schlägt sie jedoch ganz andere Töne an und meint: "So unfair war es nicht." Und weiter: "Sie hat sich ein Eigentor geschossen und deswegen bin ich auch nicht traurig. Sie hat sich einfach ein Eigentor geschossen und mich damit mit neun Stimmen verdammt noch mal richtig gefährdet." Damit spitzt sich die Dynamik in der Sala weiter zu: Bereits in den vorherigen Folgen hatte die Staffel einige unerwartete Abgänge mit sich gebracht – zuletzt mussten gleich zwei Kandidaten auf einmal die Koffer packen.

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RTLZWEI Serkan Yavuz bei "Kampf der RealityAllstars" 2026

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RTLZWEI Giuliana Farfalla bei "Kampf der RealityAllstars" 2026

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RTLZWEI Die KDRS-Allstars Georgina, Cecilia, Maurice, Sam und Kate nach Giulianas Exit