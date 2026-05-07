Trotz Aleks-Romanze: Emmy Russ und Paco flirten bei KDRAS

Bei Kampf der RealityAllstars sorgen Emmy Russ (26) und Paco Herb (30) für Gesprächsstoff. Immer wieder fängt die Kamera vielsagende Blicke zwischen den beiden ein – und auch in direkten Gesprächen knistert es spürbar. Das Besondere daran: Zum Zeitpunkt der Dreharbeiten befindet sich Emmy eigentlich in einer Kennenlernphase mit Aleksandar Petrovic (35). Trotzdem scheint die Anwesenheit von Paco nicht spurlos an ihr vorbeizugehen. Im Einzelinterview gesteht sie sogar, ihn beim Schlafen "immer wieder gesehen" zu haben. Im Gespräch gibt Emmy offen zu: "Es macht natürlich Spaß, mit einem gut aussehenden Mann zusammen zu lachen, Späße zu machen, zu sprechen."

Paco selbst ist sich der Situation bewusst und meint trocken: "Ich glaube, ich bin schon ein Dorn im Auge." Emmy pflichtet ihm dabei bei und bezieht sich dabei auch auf ihre Situation mit dem Dubai-Auswanderer: "Also ich bin ehrlich: Natürlich wird dem das nicht gefallen. Auch nicht mit Serkan und dass ich neben dir schlafe." Für den tätowierten Realitystar scheint das, was zwischen Emmy und Aleks läuft, allerdings keine allzu große Rolle zu spielen. Und auch Emmy selbst sagt: "Das mit Paco fühlt sich richtig an." In der Stunde der Wahrheit hakt dann Arabella Kiesbauer (57) nach und spricht "die guten Schwingungen" zwischen den beiden offen an. Auf die Frage, ob Paco ihr Typ sei, antwortet die Influencerin: "Ich glaube, jeder würde lügen, wenn man nicht sagen würde, Paco ist ein gutaussehender Mann. Das hört er [Aleks] wahrscheinlich nicht gern, er hat schon ein sehr großes Ego. Aber er weiß, dass ich ehrlich bin und immer alles offen sage. Er sieht gut aus, ist nett und mal schauen."

Doch die Sache mit Aleks ist inzwischen ohnehin Geschichte. Vor wenigen Monaten knallte es öffentlich zwischen den beiden, die Liaison war plötzlich beendet. In einem Interview mit Blitzlichgewitter machte Emmy schwere Vorwürfe und sagte: "Ich habe ihm gesagt, ich werde das öffentlich machen, wie du mich gedrängt hast zur Intimität. War auch so. Der kam jeden Abend mit einer Flasche Wein um die Ecke und wollte mich betrunken machen. Und ständig hat er mich geküsst und begrapscht und ich wollte das halt nicht." Emmy legte damals noch nach und behauptete, Aleks habe sich im Nachhinein aus der Affäre ziehen wollen. "Jetzt will er sich halt wieder rausreden. Kennt man ja von ihm", sagte sie. Der Streit spielte sich anschließend immer mehr auf Social Media ab, beide Seiten blieben bei ihrer Version.

"Kampf der RealityAllstars" mittwochs und sonntags um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und vorab auf RTL+.

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RTLII Cosimo, Emmy, Paco und Kate bei "Kampf der RealityAllstars" 2026

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RTLII Arabella Kiesbauer, "Kampf der RealityAllstars" 2026

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RTL ZWEI Aleks Petrovic und Emmy Russ bei "#CoupleChallenge", 2026