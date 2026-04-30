Plan aufgegangen: Serkan Yavuz feiert seine KDRS-Täuschung

Serkan Yavuz (33) führte seine Mitstreiter bei Kampf der RealityAllstars geschickt hinters Licht: Im Quiz "Wer wird 1%-Millionär" sicherte er sich unter dem Pseudonym "Chefin123" einen Gewinn von 10.000 Euro aus dem gemeinsamen Jackpot. Während die übrigen Bewohner rätselten, wer das Geld abgeräumt haben könnte, spielte Serkan den Unwissenden überzeugend. In der aktuellen Folge seines Podcasts "unReal" spricht er nun offen über die Aktion – und zeigt sich begeistert, wie gut die Täuschung funktioniert hat: "Das war so ein lustiger, f*cking geiler Moment." Auch seine Motivation erklärt er ausführlich: "10.000 Euro haben oder nicht haben, ich nehme das natürlich gerne mit. Aber ich habe es nicht deswegen gemacht. Ich versuche, mich immer neu zu zeigen, mit neuen Moves, die ich so noch nicht gebracht habe." Die anonyme Teilnahme sei für ihn gerade der Reiz gewesen: "Ich dachte mir diesmal so: 'Weißt du was, ist ein anonymes Angebot, darauf wird keiner kommen, dass ich es bin, weil ich bin immer der, der es verurteilt bis zum Gehtnichtmehr.'"

Normalerweise würde Serkan solche Aktionen nach eigenen Worten weiterhin kritisch sehen – bereuen will er seine Teilnahme dennoch nicht. Allerdings hätte er sich gewünscht, dass dabei kein Geld im Spiel gewesen wäre. Hinter seinem Vorgehen steckt jedoch noch eine weitere Motivation: Er wollte sich nicht nur vor der Kamera immer wieder neu erfinden, sondern auch innerhalb des Formats ein persönliches Ziel erreichen – der Kandidat mit der höchsten Gage zu sein. "Damals war ich der, mit der geringsten Gage, als ich meine Staffel gewonnen habe. Und diesmal kann ich so viel sagen: Ich bin der, der mit der höchsten Gage rausgegangen ist. Da gebe ich euch Brief und Siegel", erklärt der ehemalige Sommerhaus-Gewinner. Für ihn sei das ein bewusster Move gewesen: "Ich wollte der mit der höchsten Gage sein. Nicht, weil ich der größte Macker bin, einfach nur für mich."

Serkans Plan ging offenbar voll auf: Seine Mitstreiter hatten bis zur Ausstrahlung keine Ahnung, wer wirklich hinter "Chefin123" steckte. "Bis heute, keiner wusste es, bis auf zwei, drei Leute, dass ich 'Chefin123' bin. Ich habe es zwei, drei Leuten gesagt, nach der Show, sonst niemandem. Alle sehen es jetzt erst", erzählt er und muss dabei selbst lachen. Doch bei dieser einen Täuschung soll es nicht bleiben. Der 33-Jährige kündigt bereits die nächste Aktion an: "Dann kommt noch ein Move. Ich bin so abgebrüht, ich schwöre es. Ich sage doch, ich bin für so eine Sche*ße geboren. Es kommt noch was, so etwas kann nur ich bringen. Nur ich. Und so etwas bringe auch nur ich. Dafür habe nur ich die Eier." Für ihn gehe es dabei nicht mal ums Gewinnen, sondern um die Aufmerksamkeit: "Deswegen sage ich ja: Ich bin der Eine. Ich bin gar nicht der Beste, sondern ich will immer der Eine sein, über den sie so sprechen."

"Kampf der RealityAllstars" mittwochs und sonntags um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und vorab auf RTL+.

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RTLZWEI Serkan Yavuz, "Kampf der RealityAllstars"-Kandidat

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RTL Serkan Yavuz, "Kampf der RealityAllstars" 2026

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