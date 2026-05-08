Amouranth unter Schock: Vor ihrer Villa fielen Schüsse

Es war kurz nach 2.30 Uhr morgens, als die Stille rund um die Villa von Kaitlyn Siragusa – bekannt als Amouranth – durch Knallgeräusche zerrissen wurde. Die 32-jährige OnlyFans-Ikone und Twitch-Streamerin aus Houston, Texas, reagierte sofort auf die bedrohliche Lage und teilte ihre Erfahrung in Echtzeit mit ihren Millionen Followern auf X: "Draußen wird gerade viel geschossen!" Nur wenige Minuten nach diesem ersten Posting meldete Kaitlyn sich erneut und beruhigte ihre aufgewühlten Fans mit den Worten: "Verbarrikadiert und vorerst außer Gefahr". Stunden später veröffentlichten Kaitlyn und ihr Ehemann Nick Lee Aufnahmen der Sicherheitskameras: Um 2.30 Uhr ist ein vermummter Mann zu sehen, der die Straße vor dem Grundstück entlangläuft und kurz darauf aus dem Blickfeld der Kamera verschwindet. Rund acht Minuten später fallen die Schüsse.

Ob der Unbekannte tatsächlich für die Salve verantwortlich war, ist bislang unklar. Zu dem Vorfall selbst kommentierte Kaitlyn trocken, aber eindeutig: "Wildes Verhalten. Ganz ehrlich." Die Behörden wurden unmittelbar über den Zwischenfall informiert, wie Nick während eines Livestreams auf Kick bestätigte. Dabei enthüllte er zugleich eine beunruhigende Hintergrundinformation – nämlich, dass es sich bei diesem Schusswechsel keineswegs um ein einmaliges Ereignis in der Nachbarschaft handelt: In der Vergangenheit seien in der Gegend bereits mehrfach Schüsse gefallen. Ob das Anwesen von Kaitlyn und Nick gezielt ins Visier genommen wurde oder ob es sich um ein allgemeines Sicherheitsproblem in der Region handelt, steht zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht fest. Für das Paar ist die Ungewissheit jedoch besonders belastend, denn ihre Villa war bereits in der Vergangenheit Ziel von Kriminellen.

Im Jahr 2025 drangen maskierte, bewaffnete Männer in die Villa ein und forderten unter Androhung von Gewalt die Herausgabe des Krypto-Vermögens der Streamerin, das auf rund 17 Millionen Euro geschätzt wird. Nick schoss damals auf die Eindringlinge und verhinderte so Schlimmeres. Die Täter wurden gefasst und stehen laut Medienberichten vor bis zu 99 Jahren Haftstrafe. Doch nicht nur physische Einbrüche setzen Kaitlyn zu: Wie sie selbst gegenüber Medien erklärte, wird sie regelmäßig von Stalkern verfolgt – einer von ihnen reiste laut dexerto.com eigens aus Estland an, um sie persönlich aufzusuchen. Kaitlyn hat in der Vergangenheit öffentlich gemacht, warum sie solche Vorfälle nicht verschweigt: Transparenz gegenüber der Öffentlichkeit sei für sie ein bewusstes Mittel, um auf die Gefahren aufmerksam zu machen, denen Streamerinnen ausgesetzt sind.

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Getty Images Amouranth, Streamerin

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Getty Images Amouranth im Januar 2023

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FPA / BACKGRID Amouranth, Streamerin

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Sollte Amouranth Houston nach den Vorfällen verlassen? Ja – Sicherheit first, Neustart wagen. Nein – bleiben, absichern und nicht vertreiben lassen. Ergebnis anzeigen