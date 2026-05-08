Angelina Jolie erlangt Teilsieg im Prozess um das Weingut

Im jahrelangen Rechtsstreit mit ihrem Ex-Mann Brad Pitt (62) um das gemeinsame Weingut Château Miraval hat Angelina Jolie (50) einen juristischen Etappensieg errungen. Ein Richter des Los Angeles Superior Court wies am 5. Mai einen Antrag Brads zurück, mit dem er Zugang zu privaten E-Mails seiner Ex-Frau erhalten wollte. Konkret hatte er zunächst 126 vertrauliche Dokumente gefordert, die Zahl später auf 22 Nachrichten reduziert – doch das Gericht entschied, dass diese dem Anwaltsgeheimnis unterliegen und damit geschützt bleiben. Angelinas Anwalt Paul Murphy bezeichnete das Urteil gegenüber Page Six als einen "wichtigen Sieg" für seine Mandantin.

Die Richterin kam zu dem Schluss, dass Brad nicht ausreichend dargelegt habe, warum ausgerechnet diese Nachrichten nicht unter das Anwaltsgeheimnis fallen sollen. Angelinas Anwalt wertete den Beschluss nun als deutlichen Erfolg und warf Brad vor, sich Zugriff auf "offensichtlich privilegierte Dokumente" verschaffen zu wollen. Laut Murphy setze der Schauspieler damit ein Muster fort, in dem er Kontrolle "über alles, was Angelina betrifft" verlange. Eine Quelle aus dem Umfeld von Brad betonte gegenüber dem Magazin People hingegen, dass das Gericht seinem Team erlaube, die Entscheidung zu einem späteren Zeitpunkt erneut anzufechten, sobald sich die Beweislage weiterentwickle. Zudem wies der Insider darauf hin, dass auch Angelinas Forderung nach einer Rückerstattung von Anwaltskosten in Höhe von 33.000 US-Dollar (umgerechnet rund 28.000 Euro) vom Gericht abgewiesen wurde – was Brads Team als Erfolg wertete.

Der Streit um das südfranzösische Anwesen schwelt seit 2022, als Brad Klage einreichte, weil Angelina ihren Anteil an Château Miraval für 67 Millionen US-Dollar (rund 57 Millionen Euro) an die Weinsparte der Stoli-Gruppe verkauft hatte – ohne seine Zustimmung einzuholen. Brad beruft sich dabei auf eine angebliche Absprache, wonach keiner der beiden ohne den anderen verkaufen dürfe. Angelina bestreitet die Existenz dieser Vereinbarung und reichte eine Gegenklage ein. Inzwischen fordert Brad laut Gerichtsdokumenten 35 Millionen US-Dollar (etwa 30 Millionen Euro) Schadenersatz. Das Château hatte für das einstige Traumpaar eine besondere Bedeutung: Sie kauften es 2011 und heirateten dort im August 2014. Nach Angelinas Scheidungsantrag im September 2016 wurde das Anwesen zum juristischen Streitobjekt. Die Scheidung selbst wurde im Dezember 2024 offiziell finalisiert – im Konflikt um das Weingut steht eine endgültige Entscheidung weiterhin aus.

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Getty Images Angelina Jolie und Brad Pitt

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Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Brad Pitt und Angelina Jolie

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Getty Images Brad Pitt und Angelina Jolie im Januar 2015