Panne? "Prominent getrennt" zeigt unzensierte Fabian-Szene

Nackte Tatsachen bei Prominent getrennt: In der zweiten Folge sorgte Fabian Hesdahl mit einer unerwarteten Badezimmer-Szene für Aufsehen. Der Realitystar kam gerade aus der Dusche, griff zum Handtuch – und stand dabei splitterfasernackt vor der Kamera. Besonders brisant: Die sonst übliche Unschärfe an heiklen Stellen fehlte offenbar komplett, Zuschauer bekamen also tatsächlich Fabians bestes Stück zu sehen. Mit im Bad war auch seine Ex-Freundin Tanina. "Guck nicht, wehe", warnte Fabian sie noch scherzhaft. Was eigentlich nur ein kurzer TV-Moment sein sollte, entwickelt sich im Netz inzwischen zum Diskussionsthema – viele Zuschauer wundern sich über die fehlende Zensur.

Vor allem auf TikTok sammeln sich Reaktionen zu der unzensierten Szene. In einem Clip fragt ein Nutzer: "Ist es mittlerweile eigentlich so ein RTL+-Ding, dass Sachen nicht mehr zensiert werden?" In den Kommentaren geben Zuschauer zu, noch einmal zurückgespult zu haben, um sicherzugehen, was sie da gerade gesehen haben: "Musste noch mal zurückspringen und gucken, ob ich mich nicht verguckt habe." Viele zeigen sich überrascht und betonen, wie unerwartet der Moment kam. Unter einem weiteren Video heißt es etwa: "Ich war so schockiert" oder "Ich verstehe halt nicht, wieso?", während andere User den Clip als Highlight der Folge feiern.

Die Community ist sich entsprechend uneinig, wie viel Nacktheit Realityshows heute zeigen sollten. Einige Stimmen finden den unzensierten Moment zu intim und kommentieren: "Das wollte ich wirklich nicht sehen." Andere erinnern an frühere TV-Zeiten und nehmen die Situation gelassen: "Finds jetzt nicht so wild. Es heißt ja auch Reality-TV. Früher war da viel mehr zu sehen. Und wer es gar nicht zeigen möchte, kann es vertraglich festlegen." Wieder andere feiern den offenen Umgang mit der Kamera und schreiben: "Endlich mal wieder Fernsehen ohne Zensur." Für Fabian dürfte die Szene allerdings kaum ein Problem gewesen sein: Schließlich war er bei den Reality Awards bereits für die "Sexytime des Jahres" nominiert – und zwar für eine heiße Szene bei Germany Shore.

Anzeige Anzeige

RTL / Africa Vumazonke Fabian Hesdahl, "Prominent getrennt"-Kandidat

Anzeige Anzeige

RTL Tanina und Fabian bei "Prominent getrennt"

Anzeige Anzeige

Instagram / itstoolaith Fabian Hesdahl, Reality-TV-Kandidat