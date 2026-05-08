Jack Whites (†85) Witwe Rafaella Nußbaum ist frisch verliebt

Knapp sieben Monate nach dem Tod von Jack White (†85) hat seine Witwe Rafaella Nußbaum ihr Herz offenbar neu verschenkt. Die 41-Jährige machte ihre neue Liebe auf Instagram öffentlich: Sie postete ein Foto aus dem gemeinsamen Urlaub im mexikanischen Los Cabos, auf dem sie Seite an Seite mit ihrem neuen Partner zu sehen ist. Neben einem Herz-Emoji ist darauf der Berliner Unternehmer Jan Kluwe zu erkennen, der entspannt in Shorts und Sonnenbrille posiert und Rafaella lässig in den Arm nimmt. Die beiden befinden sich inzwischen in den USA.

Bei Jan handelt es sich um einen ehemaligen Boxer und früheren Deutschen Meister im Bankdrücken, der selbst eine siebenjährige Tochter hat. Rafaella bringt ihrerseits die gemeinsamen Kinder mit Jack White in die Beziehung ein: den siebenjährigen Max und die zweijährige Angelina Melody. Das Kennenlernen der beiden soll nicht erst nach Jacks Tod stattgefunden haben. Wie Bild berichtet, kannten sich Rafaella und Jan bereits zu Lebzeiten des Schlagerstars – damals als Freunde. Jack wusste von Jan. Aus der Freundschaft entwickelte sich Schritt für Schritt mehr.

Jack White, bürgerlicher Name Horst Nußbaum, verstarb am 16. Oktober 2025 in seiner Berliner Villa durch Suizid – nur acht Tage nachdem Rafaella das Ehe-Aus bekanntgegeben hatte. Das Paar war 15 Jahre zusammen, zehn davon verheiratet. Der Musikproduzent wurde Ende November auf dem Friedhof in Berlin-Wilmersdorf beigesetzt. Sein Nachlass sorgte für Aufsehen: Obwohl das Vermögen einst auf fast 100 Millionen Euro geschätzt wurde, soll es laut Berichten stark geschrumpft sein. Rafaella ist als Witwe die Alleinerbin.

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Instagram / rafaellanussbaum Jack White mit seiner Frau Rafaella Nussbaum, 2022

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Instagram / rafaellanussbaum Jan Kluwe und Rafaella Nussbaum im Mexiko-Urlaub, Mai 2026

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Instagram / rafaellanussbaum Rafaella Nussbaum und ihre Kinder in St. Moritz, Februar 2026