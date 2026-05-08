Brustkrebs: Influencerin Emma Adams verkündet eigenen Tod

Emma Adams ist tot. Die britische Influencerin starb nach einem langen Kampf gegen Brustkrebs und bereitete ihren Abschied selbst vor: Noch zu Lebzeiten nahm sie ein bewegendes Video auf, das nach ihrem Tod auf ihrem Instagram-Account veröffentlicht wurde. Darin richtet sie sich an ihre mehr als 50.000 Follower, an Freunde und Familie – und vor allem an ihre Tochter Issy. "Ich möchte, dass ihr euch an mich erinnert, wie wir in unserem gemeinsamen Leben waren", sagt Emma in dem Clip. Die emotionalsten Worte findet sie für ihre Tochter, die im April 18 Jahre alt geworden war: "Ich weiß nicht einmal, wie ich die Worte finden soll, um dir zu sagen, wie sehr ich dich liebe. Du bedeutest mir die ganze Welt."

Sie hoffe, dass Issy mit ihrer inneren Stärke das bestmögliche Leben führen werde. An ihre Angehörigen richtet Emma Adams zudem die Botschaft, Frieden zu finden: "Ihr könnt leben in dem Wissen, dass ich glücklich bin und keine Schmerzen mehr habe." Auch in ihrer letzten schriftlichen Nachricht an ihre Follower betont sie, in Frieden zu gehen. Mitte April 2026 hatte sich ihr Gesundheitszustand dramatisch verschlechtert, nachdem sie bereits seit Ende März fast ununterbrochen im Krankenhaus gelegen hatte. Am 16. April teilte Emma schließlich mit, dass ihr nur noch etwa zwei Wochen blieben. Daraufhin entschied sie sich für eine Palliativversorgung, um ihre letzten Tage zu Hause verbringen zu können.

Emma hatte ihre Diagnose – triple-negativer Brustkrebs im Stadium 3 – im Jahr 2023 erhalten. Nach Behandlungen und Operationen galt sie zunächst als krebsfrei, doch Anfang 2025 kehrte die Krankheit als Stadium 4 mit Metastasen zurück. Während dieser Zeit nutzte sie ihre Reichweite, um anderen Betroffenen Mut zu machen. Gemeinsam mit ihrer Geschäftspartnerin Mandeep Birdy entwickelte sie die App "Hope to Connect", die Krebspatienten dabei helfen soll, sich weniger allein zu fühlen. Mit Tochter Issy erstellte sie zudem eine Krebs-Bucket-List und teilte die gemeinsamen Erlebnisse regelmäßig auf Social Media.

Anzeige Anzeige

Instagram / emsa333 Emma Adams, Influencerin

Anzeige Anzeige

Instagram / emsa333 Emma Adams im Krankenhaus

Anzeige Anzeige

Instagram / emsa333 Emma Adams, Influencerin

Anzeige