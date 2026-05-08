Archie wird sieben: Opa Charles macht persönliches Geschenk

Prinz Archie (7) feierte gestern seinen siebten Geburtstag in Montecito, Kalifornien – und sein Großvater König Charles (77) war nicht persönlich dabei. Seit Prinz Harry (41) und Herzogin Meghan (44) 2020 ihre royalen Pflichten niederlegten und sich ein neues Leben in den USA aufbauten, ist der Kontakt zwischen dem britischen Monarchen und seinen Enkeln kaum noch vorhanden. Dennoch ließ es sich Charles nicht nehmen, seinem Enkelsohn Archie etwas Besonderes zukommen zu lassen: Laut der Zeitschrift Gala soll der König eine selbst angefertigte Landschaftszeichnung zusammen mit einer Geburtstagskarte per Post nach Kalifornien geschickt haben. Dass der König eine Leidenschaft für die Kunst hat, ist schon lange bekannt.

Das Geschenk wurde dabei laut Royal-Experte Tom Quinn sehr bewusst ausgewählt: "Es war ihm wichtig, etwas Liebevolles und Persönliches zu schenken", sagte Quinn gegenüber der Gala. Hintergrund sei auch, dass Harry und Meghan wenig von aufwendigen Luxuspräsenten halten – beide bevorzugten kleine Aufmerksamkeiten mit einer persönlichen Note. Dennoch bereitete Charles' Team die Geschenkauswahl Sorgen. Ein früheres Präsent des Königs zu Archies fünftem Geburtstag soll von Harry und Meghan abgelehnt worden sein – dem König wurden dabei falsche Absichten unterstellt. Auf Details zu diesem Vorfall ging Quinn nicht ein, betonte aber: "König Charles und sein Team sind besorgt, dass alles, was der König seinem Enkel schickt, von Harry und Meghan falsch interpretiert werden könnte."

Für Charles ist Archies Geburtstag offenbar auch ein schmerzhafter Anlass. Royal-Beobachter Duncan Larcombe erklärte gegenüber dem Mirror, der Geburtstag mache die Entfremdung zwischen Charles und seinem Sohn Harry auf besonders deutliche Weise spürbar. "Ich glaube, König Charles bedauert die ganze Situation zutiefst. Er hätte sich das ganz sicher nicht so gewünscht", sagte Larcombe – mit Blick auf die fehlende Beziehung des Königs zu Archie und dessen kleiner Schwester Lilibet Diana (4), die im Juni 2021 zur Welt kam. "Er hat immer wieder betont, wie sehr er es genießt, Großvater zu sein. Und wenn in Archies und Lilibets Schulen oder Kindergärten darüber gesprochen wird, wäre das sicherlich unangenehm. Es ist sowohl für die Sussexes als auch für den König belastend", so Larcombe weiter.

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Getty Images Herzogin Meghan und König Charles

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Getty Images Ein Mann lächelt während eines Besuchs bei Oxford PV in Oxford

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Instagram / meghan Prinz Harry und Herzogin Meghan mit Archie und Lilibet im Disneyland, Juni 2025