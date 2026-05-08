Nach Laura-Trennung: Jimi Blue klagt über berechnende Frauen

Im Männerurlaub mit seinem Bruder Wilson Gonzalez Ochsenknecht (36) und Schwager Nino Sifkovits (31) in Lappland hat Jimi Blue Ochsenknecht (34) ganz offen über seine Erfahrungen mit Frauen und Beziehungen gesprochen. In den aktuellen Folgen der Sendung Diese Ochsenknechts auf Sky lässt der Schauspieler bei einer gemütlichen Abendrunde seinem Frust freien Lauf – und verrät dabei auch, dass seine bislang längste Beziehung gerade einmal dreieinhalb Jahre gedauert hat. Dabei stellt er wehmütig fest: "Dieser Oldschool-Gedanke in Relationship, also in Beziehungen, dieses haltbar sein, für immer – das gibt's nicht mehr. Leider nicht. Die Welt ist so schnelllebig, das ist echt ein bisschen schade." Ein weiteres Problem sieht Jimi darin, überhaupt die richtige Frau zu treffen.

Im Einzelinterview räumt er ein, dass er sich oft in Locations bewege, in denen er auf die falsche Art von Interesse stößt: "Na ja, es gibt natürlich auch ein paar Menschen, die eher so aufs Geld gucken oder sich dadurch halt was erhoffen – und wir gehen halt des Öfteren mal in Lokale, wo es ein bisschen feiner ist." Mit Blick auf seine derzeitige Heimat Dubai witzelt er: "Das wird dann noch teurer als die Beziehungen davor." Nino stimmt ihm dabei zu: "Frauen sind sehr berechnend." Auf die Frage der Produktion, ob er anfällig für oberflächliche Bekanntschaften sei, antwortet Jimi: Dies sei vor allem in Deutschland so, "wo die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass die Person einen vielleicht kennt und das vielleicht ausnutzen möchte." Wo er die Frau fürs Leben finden soll, weiß er zum Zeitpunkt der Dreharbeiten selbst nicht: "Ob das in einem kleineren Dorf ist, in einem fancy Restaurant, im Flugzeug oder am Gate ist. Ich weiß es nicht, sonst hätte ich sie ja schon an meiner Seite." Auch sich selbst nimmt er dabei nicht aus der Pflicht: "Die meisten Frauen wollen ja Sicherheit haben – die haben sie bei mir nicht."

Auf welche Ex-Freundinnen Jimi mit seiner Aussage: "Teurer als die Beziehungen davor" anspielt, löst er in der Sendung nicht auf. Mit seiner Ex-Verlobten Laura Marie Geissler (27) scheint er mittlerweile jedenfalls kein gutes Verhältnis mehr zu pflegen – Ende März berichtete Bild, dass die 27-Jährige Klage gegen den Schauspieler erhoben hat. Bekannt ist auch, dass es zwischen Jimi und Ex Yeliz Koc (32) zuletzt alles andere als harmonisch gelaufen ist. Jimi soll mittlerweile wieder in einer neuen Beziehung sein – seither würden Absprachen nicht mehr eingehalten werden, Termine kurzfristig abgesagt oder verschoben.

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AEDT/ActionPress Jimi Blue Ochsenknecht und Laura-Marie Geissler, Februar 2024

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Instagram / cheyennesavannah Nino Sifkovits und Cheyenne Ochsenknecht im Juni 2024

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Joyn Jimi Blue Ochsenknecht und Yeliz Koc im Interview für "Forsthaus Rampensau Germany"