Dunkle Mähne: Patrice Aminati überrascht mit neuer Perücke

Patrice Aminati (31) nimmt ihre Instagram-Follower einmal mehr offen mit in ihren Alltag als Krebspatientin. In einer Reihe von Instagram-Stories zeigt die Influencerin, was sie schon seit einer Weile mit sich trägt – eine dunkle, lange Perücke. Zu einem Clip, in dem sie noch ohne Styling zu sehen ist, schreibt sie: "Bereit für eine Veränderung." Was folgte, war ein aufwendiger Prozess: Die Perücke wurde eigens für sie angepasst, geschnitten und frisiert – und das Ergebnis lässt Patrice sichtlich strahlen.

Dazu verrät die 31-Jährige ihren Followern, dass die Perücke schon seit einiger Zeit auf ihren Einsatz gewartet hat. "Seit einem Dreivierteljahr liegt diese wunderschöne Perücke bei mir. Heute ist der Tag!", schwärmt sie in den begleitenden Aufnahmen. Dort ist zu sehen, wie die neue dunkle Mähne Schritt für Schritt in Form gebracht wird – und wie Patrice dabei mit einem breiten, gelösten Lächeln in die Kamera schaut.

Die Ex von Daniel Aminati (52) geht seit längerer Zeit offen mit ihrer Krebserkrankung um. Kürzlich sprach sie in der ARD-Talkshow Hart aber fair über ihren Kampf gegen schwarzen Hautkrebs. "Dank Medikamenten werde ich künstlich am Leben gehalten, aber das muss nicht sein", sagte Patrice in der Runde. Zudem erklärte sie, warum ihr die Offenheit so wichtig ist: "Für mich kommt Vorsorge zu spät, ich bin Palliativpatient. Aber jedem, dem ich heute eine Stimme verschaffen kann, für die Vorsorge, ist das ein Riesengewinn."

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Instagram / patrice.eva Patrice Aminati, Mai 2026

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Instagram / patrice.eva Patrice Aminati, Mai 2026

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Imago Patrice Aminati in der ARD-Talkshow "Hart aber fair", April 2026