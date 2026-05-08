"Kleiner Eingriff": Katie Price ließ sich wieder operieren

Katie Price (47) sorgt erneut für Aufsehen: Die Reality-Bekanntheit meldete sich jetzt aus dem Krankenhaus und kündigte den nächsten Schönheitseingriff an. Auf Instagram teilte Katie eine oben-ohne-Aufnahme aus dem Klinikbett, ihre Brust bedeckte sie lediglich mit einem Sticker mit der Aufschrift "Mood". Dazu schrieb die fünffache Mutter: "Ein kurzer kleiner Eingriff. Irgendwelche Vermutungen?" und forderte ihre Follower auf, zu raten, was dieses Mal verändert werden soll. Mit pink-grüner Baseballkappe und Klinikarmband bereitete sich der TV-Star auf den Eingriff vor, Details dazu behielt sie zunächst für sich, wie der Mirror berichtet.

Die OP reiht sich in eine lange Serie von Eingriffen ein: Laut Mirror hat Katie bereits mindestens 17 Brustoperationen hinter sich, dazu kommen Nasenkorrekturen, Facelifts und ein sogenannter Fox-Eye-Lift. Dennoch erklärte die frühere Glamour-Ikone, sie sei mit ihrem Aussehen nach wie vor unglücklich. In einem Vlog-Video reagierte sie vor Kurzem auf die Bitte einer Freundin, mit weiteren Operationen endlich Schluss zu machen und sich so zu akzeptieren, wie sie ist. Stattdessen zeigte Katie in die Kamera auf ihre Lippen, die sie sich in Dubai aufspritzen ließ, und sagte: "Aber das ist nicht wirklich eine Operation, das ist die Behebung eines Problems." Posen vor der Linse nutzte sie, um ihre für sie sichtbaren Makel zu demonstrieren, etwa eine vermeintlich schiefe Oberlippe, die sie mit drastischen Worten beschrieb.

Auch ihr Umfeld verfolgt die Entwicklung genau. Katies Mutter Amy äußerte bereits öffentlich ihre Sorge um die vielen OPs ihrer Tochter. Katie selbst räumte in einem Podcast ein, dass sie unter Körperdysmorphie leidet – einer Störung, bei der Betroffene sich obsessiv mit vermeintlichen Fehlern im eigenen Aussehen beschäftigen – und erklärte, dies sei der Grund, warum sie sich immer wieder verändern wolle. "Ich liebe mich selbst. Im Inneren bin ich der beste Mensch überhaupt, ich mag nur mein Aussehen nicht." Schon in ihrem eigenen Podcast "The Katie Price Show" hatte sie offen gemacht, dass sie keinerlei Hemmungen vor weiteren kosmetischen Behandlungen hat und über ihre Eingriffe nie lüge. Solange sie sich noch nicht vollständig wohlfühlt, will die fünffache Mutter nach eigenen Worten weiter an ihrem Äußeren arbeiten.

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Instagram / katieprice Katie Price im Februar 2026

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Instagram / katieprice Katie Price und Ehemann Lee Andrews

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Instagram / katieprice Reality-TV-Bekanntheit Katie Price, März 2026