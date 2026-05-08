Teuer? So viel Miete zahlt Georgina Fleur mitten in Dubai

Georgina Fleur (36) lebt mit ihrer kleinen Tochter in Dubai. Im Podcast "unREAL" mit Serkan Yavuz (33) plaudert die Reality-TV-Bekanntheit jetzt über ihr Auswandererleben und verrät auch, wie viel das Wohnen in dem Emirat kostet. Georgina schwärmt von ihrem Apartment im Stadtzentrum auf der 46. Etage mit Blick auf den Burj Khalifa, einem der Wahrzeichen der Wüstenmetropole. "Ich habe eine großzügige Dreizimmerwohnung, alles verglast", beschreibt sie und überlegt: "Sagen wir, ich zahle 3.000 Euro warm. [...] Ich finde es vergleichsweise, für das, was ich jetzt habe, nicht teuer."

Georgina findet, ihre Miete sei ihren Preis wert – besonders lobt sie die Extras rund um ihr Apartment. Zu den Annehmlichkeiten des Wohngebäudes gehören ein Concierge, ein Pool, geschlechtergetrennte Spa-Bereiche und Gyms sowie Einkaufsmöglichkeiten. "Wenn du den Service mit einberechnest… Ich habe einen Supermarkt unten drin. Dann schreibe ich dem Supermarkt bei WhatsApp: ‘Ich brauche Milch.’ Und in drei Minuten habe ich Milch", erklärt sie. Außerdem schwärmt Georgina von der eng verknüpften internationalen Community in ihrem Wohngebäude: "Multikulti, richtig geil. Das macht richtig Spaß."

Georgina lebt mittlerweile seit mehr als fünf Jahren in Dubai und hat sich dort ein enges soziales Netz geknüpft. Neben ihren Nachbarn, mit denen sie gemeinsam Feiertage verbringt und die Kinder betreut, gehören dazu auch einige weitere deutsche Auswanderer und Jetsetter. Erst kürzlich musste Georgina ihre Tochter in der Obhut von Prinz Marcus von Anhalt (59) lassen, als im Zuge der US-amerikanischen Angriffe auf Iran eine kritische Sicherheitslage in den Golfstaaten bestand. Georgina war zu dieser Zeit wegen Dreharbeiten in Thailand gestrandet.

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RTLZWEI Georgina Fleur bei "Kampf der RealityAllstars" 2026

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Instagram / georginafleur.tv Georgina Fleur mit ihrer Tochter, April 2026

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Instagram / georginafleur.tv Georgina Fleur, Juli 2025