Erster Post nach Skandalen: Noah Beck feiert 25. Geburtstag

Noah Beck meldet sich nach turbulenten Wochen mit einem besonderen Anlass im Netz zurück: Der Influencer feiert seinen 25. Geburtstag und teilt dazu eine neue Bilderreihe auf Instagram. In seinem ersten Post seit der heftigen Diskussion um seine Familie zeigt Noah eine bunte Mischung aus Schnappschüssen aus seinem Alltag und privaten Momenten am Strand. Unter das Karussell schreibt der Social-Media-Star schlicht: "Ein Vierteljahrhundert #25". Für seine mehr als 40 Millionen Follower ist es das erste Lebenszeichen seit Längerem – und sie bekommen gleich einen Einblick in seinen aktuellen Lebens- und Arbeitsalltag.

In der Bilderauswahl präsentiert Noah unter anderem ein Spiegelselfie mit Augenpads, ein Strandfoto mit einer Take-away-Box, auf der "Happy Birthday Noah" steht, und verschiedene Eindrücke von Essen und Landschaften. Besonders spannend für seine Fans: Ein Behind-the-Scenes-Moment vom Set der neuen Baywatch-Serie. Dort ist der Schauspieler in den ikonischen roten Badehosen zu sehen, wie er in einer Drehpause einen Donut isst. In dem kommenden Reboot, das beim Sender Fox entstehen soll, steht Noah unter anderem mit Stephen Amell (45), Shay Mitchell (39), Jessica Belkin, Brooks Nader (29) und Livvy Dunne vor der Kamera. Der neue Geburtstags-Post verbindet damit Urlaubsfeeling, private Einblicke und erste Hinweise auf seine große TV-Rolle.

Während Noah seinen Geburtstag im Netz zelebriert, reißen die Schlagzeilen rund um seine Familie nicht ab. Seine Mutter Amy Beck, Lehrerin an der Coyote Hills Elementary School im Schulbezirk Peoria, war nach einem älteren TikTok-Clip, in dem sie mit Noah zu einem Song eine sexuelle Handlung andeutet, vorübergehend beurlaubt worden und ist inzwischen wieder im Unterricht. Der Bezirk teilte laut People mit, man habe Bedenken rund um das Video geprüft und angemessene Schritte eingeleitet. Parallel dazu steht Noahs Schwester Haley Beck im Fokus: Sie verlor ihren Job an der Centennial High School, nachdem Ermittler ihr eine unangemessene Beziehung zu einem Schüler vorwarfen und zahlreiche Chatnachrichten sowie Geldüberweisungen dokumentierten. Weder Noah noch seine Mutter oder seine Schwester haben sich bislang öffentlich zu den Vorwürfen geäußert.

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Getty Images Noah Beck, Oktober 2024

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Instagram / noahbeck Noah Beck, Schauspieler

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Instagram / noahbeck Noah Beck am "Baywatch"-Set

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