Ausraster mit Gewalt: Gerard Piqué für sechs Spiele gesperrt

Gerard Piqué (39) hat als Klubbesitzer des FC Andorra für einen handfesten Eklat gesorgt. Nach dem Zweitligaspiel seines Vereins gegen Albacete, das die Gäste mit 1:0 gewannen, soll der frühere Fußballprofi den Schiedsrichter und andere Spieloffizielle verbal attackiert und bedroht haben – und das sowohl in der Halbzeitpause als auch nach dem Abpfiff. Das berichtet n-tv. Der spanische Fußballverband RFEF hat den 39-Jährigen daraufhin für sechs Spiele gesperrt und zusätzlich eine zweimonatige Funktionssperre gegen ihn verhängt.

Laut dem offiziellen Spielbericht des Schiedsrichters soll Gerard unter anderem gesagt haben: "Geht lieber mit Eskorte raus, damit euch nichts passiert" sowie "In einem anderen Land würde man euch fertigmachen, aber hier in Andorra sind wir ein zivilisiertes Land." Das RFEF wertete das Verhalten als "leichte Gewalt gegen die Schiedsrichter". Nicht nur der Ex-Profi des FC Barcelona wurde bestraft – auch weitere Vereinsverantwortliche erhielten Sanktionen. Zudem muss der Klub eine Geldstrafe von 1.500 Euro zahlen, und der VIP- und Logenbereich des Stadions wird vorübergehend geschlossen. FC Andorra belegt in der zweiten spanischen Liga vier Runden vor Saisonende den zehnten Platz unter 22 Teams.

Gerard Piqué gilt als eine der prägendsten Figuren des spanischen Fußballs. Mit dem FC Barcelona feierte er zahlreiche Titel, 2010 wurde er mit der spanischen Nationalmannschaft Weltmeister. Nach seinem Karriereende als Profi stieg er als Unternehmer in den Sport ein und wurde Besitzer des FC Andorra. Privat war er jahrelang mit der kolumbianischen Popsängerin Shakira (49) liiert, mit der er zwei Kinder hat. Das Paar trennte sich 2022.

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Getty Images Gerard Piqué, Fußballstar

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Getty Images Gerard Piqué, Fußballer

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Getty Images Gerard Piqué und Shakira im Mai 2015 in Barcelona