Nach Beach-Aussage: Georgina Fleur bringt nun Merch heraus

Georgina Fleur (36) macht jetzt aus einem Internet-Meme ein handfestes Geschäft: Die Reality-Bekanntheit hat in Dubai ihren eigenen Online-Merchshop eröffnet und knüpft damit direkt an ihren viel diskutierten Satz zum geschlossenen Strand an. Auf Instagram kündigt Georgina in ihrer Story an, dass es ab sofort Produkte mit dem Spruch "The beach is closed" zu kaufen gibt. Nach der Spottwelle im Netz, die auf ihr tränenreiches Strand-Video folgte, präsentiert die Influencerin nun T-Shirts, Hoodies, Tassen und sogar Aschenbecher mit ihrem Kult-Spruch und einem passenden Motiv.

In ihrer Story erklärt Georgina ihren Fans die neue Idee ausführlich. "Ich habe eine Überraschung für euch: Und zwar der Merchandise Shop is open! Ganz viele von euch haben sich Merch-Artikel zu 'The beach is closed' gewünscht, und ich habe euren Wunsch erfüllt", sagt sie ihren Followern auf Instagram. Auf den Teilen prangt nicht nur der Satz, der im Netz rasant die Runde machte, sondern auch ein KI-generiertes Strandbild, das den Dubai-Vibe ihrer Wahlheimat transportieren soll. Mit der Eröffnung des Shops greift der Social-Media-Star damit direkt die Aufmerksamkeit auf, die ihr emotionales Strand-Statement in den vergangenen Tagen erregt hat.

Georgina lebt seit einigen Jahren in Dubai und lässt ihre Community regelmäßig an ihrem Alltag in der Wüstenmetropole teilhaben. Immer wieder zeigt sie dabei auch gemeinsame Momente mit ihrer kleinen Tochter, die sie online nur "Baby G." nennt. In dem mittlerweile viel beachteten Clip rund um den geschlossenen Privatstrand des Luxushotels Burj Al Arab war die Kleine an ihrer Seite, während Georgina ihrem Ärger über die lange Umbauphase Luft machte. Dass aus dieser Szene nun ein Spruch für ihre eigene Merch-Linie geworden ist, fügt sich in das Bild einer Realitypersönlichkeit, die ihr Leben konsequent in Content und vermarktbare Momente verwandelt.

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Imago Georgina Fleur auf dem roten Teppich zur Kino-Preview von "Kampf der Reality-Allstars", April 2026

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Instagram / georginafleur.tv Georgina Fleur mit ihrer Tochter, März 2026

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Instagram / georginafleur.tv Georgina Fleur mit ihrer Tochter, April 2026