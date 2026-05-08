Vor Debüt mit Sutton: Hugh Jackman verkauft Wohnung mit Ex

Kurz bevor Hugh Jackman (57) mit seiner neuen Freundin Sutton Foster (51) die Met Gala in New York besuchte, setzte der australische Schauspieler eine gemeinsame Luxuswohnung mit seiner Ex-Frau Deborra-Lee Furness (70) wieder auf den Markt. Das edle Apartment im New Yorker Stadtteil West Village, das sich über die 8., 9. und 10. Etage eines Hochhauses erstreckt und insgesamt mehr als 1.000 Quadratmeter umfasst, wurde am 31. März erneut zum Verkauf angeboten – rund einen Monat, bevor Hugh und Sutton gemeinsam über den roten Teppich des prestigeträchtigen Modeereignisses schritten. Der neue Angebotspreis liegt bei rund 28,75 Millionen US-Dollar (24.443.121 Euro), was einem Preisnachlass von etwa 16 Millionen australischen Dollar gegenüber dem ursprünglichen Angebotspreis aus dem Jahr 2022 entspricht.

Laut Daily Mail ist der Verkauf der Immobilie Teil der Scheidungsvereinbarung zwischen Hugh und Deborra-Lee, auch wenn beide formal noch als Eigentümer eingetragen sind. Das Paar hatte die Wohnung im Jahr 2008 für rund 21 Millionen US-Dollar (17.854.106 Euro) erworben und zog später in eine kleinere Unterkunft im nahegelegenen New Yorker Stadtteil Chelsea um. Berichten zufolge kaufte Deborra-Lee außerdem Hughs Anteil an einem weiteren gemeinsamen Penthouse in Manhattan aus – einem Drei-Zimmer-Luxusapartment, das sie 2022 zusammen für rund 21 Millionen US-Dollar erworben hatten. Die Scheidung der beiden wurde im Juni 2025 offiziell.

Hughs gemeinsamer Met-Gala-Auftritt mit Sutton sorgte in den sozialen Medien für gemischte Reaktionen. Zahlreiche Nutzer übten auf X scharfe Kritik an dem Schauspieler und bezeichneten seinen Auftritt als "respektlos" und "geschmacklos". "Daumen runter! Hier ist für immer Team Debbie!!", schrieb etwa eine Person, während eine andere kommentierte: "Ich habe großen Respekt für ihn verloren." Hugh und Deborra-Lee hatten 1996 geheiratet und ihre Trennung nach 27 gemeinsamen Ehejahren im Jahr 2023 öffentlich gemacht. Die Romanze zwischen Hugh und Sutton, die ebenfalls Schauspielerin und Sängerin ist, wurde im Januar 2025 offiziell bestätigt.

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Getty Images Hugh Jackman und Sutton Foster bei der Met Gala 2026 im Metropolitan Museum of Art

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Getty Images Hugh Jackman und Deborra-Lee Furness, Mai 2023

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Getty Images Hugh Jackman und Sutton Foster bei der Premiere von "The Sheep Detectives" in New York, April 2026