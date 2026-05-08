Charlottes Geburtstag war für Prinz Harry ein Stich ins Herz

Prinzessin Charlotte (11) feierte am 2. Mai ihren elften Geburtstag – und wie es bei den britischen Royals Tradition ist, ließen Prinz William (43) und Prinzessin Kate (44) ihre Fans auf Social Media daran teilhaben. Die Waleses veröffentlichten ein Foto ihrer Tochter und bedankten sich in einem Video bei ihren Followern für die vielen Glückwünsche. Für einen aus der Königsfamilie waren die herzerwärmenden Aufnahmen laut einem Bericht der Daily Mail jedoch alles andere als unbeschwert: Prinz Harry (41) soll die Beiträge schwer getroffen haben – als schmerzhafter Spiegel dessen, was seinen Kindern fehlt.

Ein alter Freund Harrys berichtete Royal-Experte Richard Eden von der Betroffenheit des Herzogs. "Archie und Lili genießen ihre Zeit in Kalifornien sehr, aber Harry ist sehr traurig darüber, dass sie das Leben mit dem Rest ihrer Familie verpassen", wird der Insider in der Daily Mail zitiert. "Harry hat das Gefühl, dass seine Kinder das umfassende familiäre Netzwerk entbehren, das ihre Cousins genießen." Ob die Sussex-Familie Charlotte Geburtstagsgrüße schickte oder ob William und Kate Archie, der nur wenige Tage später am 6. Mai ebenfalls seinen Geburtstag feierte, gratuliert haben, ist nicht bekannt.

Archie und seine jüngere Schwester Lilibet wachsen gemeinsam mit ihren Eltern im kalifornischen Montecito auf. Harry und seine Frau Herzogin Meghan (44) hatten sich 2020 von ihren royalen Pflichten zurückgezogen und Großbritannien verlassen – seither lebt die vierköpfige Familie in den USA. Den Kindern entgeht dadurch der Alltag mit den drei Kindern von William und Kate: Prinz George (12), Prinzessin Charlotte und Prinz Louis (8), die als ihre direkten Cousins aufwachsen, ohne dass die Familien öffentlich füreinander in Erscheinung treten.

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Collage: Getty Images, Instagram / princeandprincessofwales Collage: Prinz Harry und Prinzessin Charlotte

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Getty Images Prinzessin Charlotte von Wales und Kate, Prinzessin von Wales beim Ostergottesdienst in der St.-Georgs-Kapelle in Windsor, 5. April 2026

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Instagram / meghan Prinz Harry und Herzogin Meghan mit Archie und Lilibet im Disneyland, Juni 2025