Serkan enthüllt: Sam und Georginas Streit war viel extremer

In der Allstars-Staffel von Kampf der Realitystars treffen alte Feinde aufeinander: Sam Dylan (35) und Georgina Fleur (36) liefern sich bereits beim Einzug ein heftiges Wortgefecht. Was die Zuschauer zu sehen bekommen haben, war jedoch offenbar nur ein Bruchteil dessen, was sich hinter den Kulissen abgespielt hat. Mitbewohner Serkan Yavuz (33) war live dabei und enthüllte in seinem Podcast "UnReal", dass die Auseinandersetzung weit schlimmer war als im TV zu sehen.

"Sam, Georgina – das war ja wieder eine Eskalation und, Leute, ich sage euch ehrlich, das, was ihr gesehen habt, ist das Harmloseste ever. Was da an Wörtern geflogen ist, ich habe mich wirklich teilweise fremdgeschämt", berichtete Serkan im Podcast. Er betonte dabei, dass er grundsätzlich nichts gegen offene Diskussionen habe – allerdings mit klaren Grenzen: "Ich bin immer ein Freund davon, dass man diskutiert, aber sachlich! Man kann schon ein bisschen schärfer reden, aber nicht unter der Gürtellinie beleidigen." Die Zensur im TV habe bei weitem nicht ausgereicht, um die Schärfe der Szene einzufangen: "Dieses zwei-, dreimal Piepen… hätte nicht ausreichen dürfen."

Hintergrund des langjährigen Konflikts zwischen Sam und Georgina ist ein Vorfall, der Jahre zurückliegt: Sam soll damals Georginas Schwangerschaft im Netz öffentlich gemacht haben – etwas, das sie bis heute nicht vergessen hat. Sam selbst bestreitet das. Serkan zeigte im Podcast Verständnis für beide Seiten: "Wenn Sam nicht lügt, dass er wirklich nicht wusste, dass Georgina schwanger ist, dann hat er das so erzählt. Also ich nehme hier niemanden in Schutz. Also, wenn er es gewusst hat, ist es echt eine Scheißaktion, dass er das vorher droppt." Gleichzeitig könne er die Reaktion von Georgina nachvollziehen: "Verstehe ich natürlich Georgina vollkommen, wenn sie nicht wollte, dass gerade so etwas Privates an die Öffentlichkeit kommt." Sein abschließendes Fazit fiel knapp aus: "Das ist dann ein bisschen eskaliert."

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Imago / Gartner, Imago Georgina Fleur und Sam Dylan Collage

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RTLZWEI Serkan Yavuz, "Kampf der RealityAllstars"-Kandidat

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Instagram / georginafleur.tv Georgina Fleur mit ihrer Tochter, April 2026