Trotz Baby-News: Wird sich Fergie von Eugenie fernhalten?

Freudige Neuigkeiten aus dem Königshaus: Prinzessin Eugenie (36) und ihr Ehemann Jack Brooksbank (40) erwarten ihr drittes Kind. Der Buckingham-Palast gab die Schwangerschaft offiziell bekannt und postete auf X dazu ein Foto, auf dem die beiden stolz ein Ultraschallbild in den Händen halten. "Seine Majestät, der König, wurde informiert und ist hocherfreut über die Nachrichten", hieß es in der Mitteilung weiter. Das Paar hat bereits zwei Söhne – August, der fünf Jahre alt ist, und den zweijährigen Ernest. Das Baby wird nach der Geburt das fünfte Enkelkind von Eugenies Eltern, dem Ex-Prinzen Andrew und seiner Ex-Frau Sarah Ferguson (66), sein.

Auch Eugenies Mutter, besser bekannt als Fergie, soll sich der Quelle zufolge sehr über den Nachwuchs freuen. Dennoch erwartet Royal-Experte Richard Fitzwilliams, dass sie wegen ihrer Verbindung zu Jeffrey Epstein (†66) weiterhin im Hintergrund bleiben muss. "Sarah Ferguson wird zweifellos hocherfreut sein. Wie wir jedoch bei Andrew gesehen haben, als Athena im vergangenen Dezember getauft wurde, wird auch sie sich im Hintergrund halten müssen", sagte er gegenüber dem britischen Express und ergänzte: "Er war nicht auf den Tauffotos zu sehen, und sie auch nicht." Mit Blick auf ein mögliches Comeback ergänzte er: "Sich zurückzuziehen ist gegen ihre Natur, aber Eugenie zuliebe hat sie keine Wahl."

Ob das Baby ein Mädchen oder ein weiterer Junge wird, ließ der Palast bei der Bekanntgabe offen. Für Fergie sind die vergangenen Monate ohnehin turbulent gewesen. Zuletzt war sie nach einer langen Zeit ohne öffentliche Auftritte im April in einem Skiresort in Österreich gesichtet worden. Ihr genauer Aufenthaltsort ist seit dem Auszug aus der Royal Lodge nicht offiziell bekannt. Zu ihren Töchtern Eugenie und Prinzessin Beatrice (37) soll sie trotz allem weiterhin in Kontakt stehen.

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Instagram / princesseugenie Prinzessin Eugenie und Sarah Ferguson, Herzogin von York

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princesseugenie Jack Brooksbank und Prinzessin Eugenie, 2026

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Imago Sarah Ferguson bei der amfAR Gala in Cap d’Antibes, 30. Edition, präsentiert von Chopard und dem Red Sea International Film Festival

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