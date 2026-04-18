User lachen: Georgina Fleurs Beach-Aussage wird zum Meme

Georgina Fleur (36) ist bekannt dafür, ihren Alltag in Dubai auf Social Media zu teilen, doch jetzt hat sie eine schlechte Nachricht für ihre Follower: Der Privatstrand des Sieben-Sterne-Hotels Burj Al Arab, ihr erklärter Lieblingsort in der Wüstenmetropole, ist wegen Umbauarbeiten für rund 18 Monate geschlossen. Für die TV-Bekanntheit ist das offenbar eine echte Katastrophe. In einem Video auf Instagram ist sie sichtlich bewegt. Ihre vierjährige Tochter, die sie in der Öffentlichkeit nur "Baby G." nennt, an ihrer Seite. "Schatz, der Beach is closed, hello?", klagt sie. Das Mädchen scheint das wenig zu interessieren. Als die Kleine sie fragt, ob sie weine, antwortet Georgina: "Ja, weil der Strand zu ist."

"Dreimal die Woche gehen wir dorthin. Das ist unser Lieblingsstrand", erklärt die 36-Jährige in dem Clip und fragt sich, wie sie das ihrer Tochter beibringen solle, die den Strand über alles liebe. Der Satz "Schatz, der Beach is closed" wurde daraufhin in kürzester Zeit zu einem viralen Trend auf TikTok, Instagram und X. Im Netz hält sich das Mitleid in Grenzen: "Wie weit weg von der Realität kann man sein?", schreibt eine Nutzerin. Ein anderer kommentiert: "Ich weine auch manchmal, wenn ich mir die Miete nicht leisten kann." Viele Nutzer stellen Georginas Reaktion den alltäglichen Sorgen der Menschen gegenüber, etwa steigenden Kosten oder Existenzängsten. Die Reality-Bekanntheit legte daraufhin mit einem zweiten Video nach, um ihre Gefühle zu erklären – und heizte die Diskussion damit noch weiter an: "Was passiert hier gerade? ‹The Beach is Closed› ist irgendwie viral gegangen. Ich hab den ganzen Tag geweint, dass er jetzt schließt."

Diverse Firmen nutzen Georginas "The Beach is closed"-Video nun als Werbung. Unter anderem teilte Edeka einen Clip im Netz, der auf die Aussagen der Mutter einer Tochter anspielt. Auch die BVG hüpft auf den Zug mit auf und postete eine Werbung. Dass Georgina macht, wonach ihr ist, zeigte sie bereits vor wenigen Tagen. Bei der Premiere von Kampf der RealityAllstars in Köln brachte sie plötzlich ihre Tochter mit auf den roten Teppich. Das war überraschend, weil die Reality-Bekanntheit sonst extrem darauf achtet, dass weder Gesicht noch Name von "Baby G." in der Öffentlichkeit landen. Gegenüber RTL begründete Georgina ihren Schritt auch mit der Situation in Dubai. Außerdem sagte sie: "Ich freue mich, ihr zu zeigen, was Mama arbeitet."

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Instagram / georginafleur.tv Georgina Fleur im Oktober 2025

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Instagram / georginafleur.tv Georgina Fleur mit ihrer Tochter, April 2026

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Imago Georgina Fleur auf dem roten Teppich zur Kino-Preview von "Kampf der Reality-Allstars", April 2026