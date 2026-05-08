Koffer gefunden: Sarah Engels' ESC-Auftritt ist gerettet

ESC-Schreck mit Happy End für Sarah Engels (33): Die Sängerin ist inzwischen sicher in Wien angekommen – und ihr vermisster Koffer mit allen Bühnenoutfits für den Eurovision Song Contest auch. Nachdem die 33-Jährige zunächst ohne Gepäck am Flughafen der österreichischen Hauptstadt gelandet war und dort von jubelnden Fans mit Fahnen empfangen wurde, meldete sich Eurowings jetzt gegenüber RTL zu Wort. Die Airline konnte den verlorenen Koffer lokalisieren und hat ihn Sarah am Donnerstag direkt in Wien übergeben.

Noch am Vorabend hatte sie in ihrer Instagram-Story berichtet, dass die Fluggesellschaft ihren Koffer mit den kompletten ESC-Kostümen nicht mehr finde und mit einem Augenzwinkern angekündigt: "Also wenn ich dann im Schlafanzug auftrete, nehmt es mir nicht übel." Laut RTL sei der Koffer kurz darauf geortet und nach Wien nachgeliefert worden. Eine Eurowings-Sprecherin erklärte dem Sender: "Gleichzeitig bedauern wir sehr, dass sie zunächst ohne ihr Gepäck angekommen ist. Uns ist bewusst, dass eine solche Situation – insbesondere vor einem wichtigen Auftritt – ärgerlich ist." Die Airline betonte, derartige Zwischenfälle seien äußerst selten, und wünschte der deutschen Kandidatin ausdrücklich viel Erfolg auf der ESC-Bühne.

Dass Sarah überhaupt beim ESC antritt, ist für sie persönlich etwas ganz Besonderes. Vor ihrer Abreise hatte die Sängerin in einer Instagram-Story erklärt, wie viel ihr die Teilnahme bedeutet: "Ich bin total dankbar, ich bin aufgeregt und ich freue mich auf diese wahnsinnige Reise jetzt." Bekannt wurde die 33-Jährige einst durch die RTL-Castingshow Deutschland sucht den Superstar. Beim ESC-Halbfinale, das am 12. Mai stattfindet, hat sie nun mit ihren Outfits im Gepäck die Chance, ganz Europa von sich zu überzeugen. Das große Finale folgt am 16. Mai.

Anzeige Anzeige

Imago Sarah Engels bei der Premiere von Moulin Rouge! Das Musical: Sarah Engels im Musical Dome Köln am 13.11.2025

Anzeige Anzeige

Instagram / sarellax3 Sarah Engels, Influencerin

Anzeige Anzeige

Imago Sarah Engels singt bei der Generalprobe zur 5. DSDS-Liveshow 2011 in Köln