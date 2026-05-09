DSDS-Finale: Zuschauer machen sich über Dieter Bohlen lustig

Das Finale von DSDS ist im Netz schon jetzt Gesprächsthema Nummer eins. Allerdings nicht, weil die Kandidaten gesanglich so abliefern. Tatsächlich ist für die Zuschauer eher das Gegenteil der Fall. Im Finale verliert die Show keine Zeit: Die Anwärter Abii und Paco treten als Erstes in einem Battle gegeneinander an und einer fliegt direkt raus. Bei der Jury kam die Performance der beiden Jungs super an. Vor allem Chefjuror Dieter Bohlen (72) lobte beide in den Himmel. Die Zuschauer wundert das und auf X belächeln sie Dieters Lob. "Schenkt Dieter endlich ein ordentliches Hörgerät", schreibt ein User. Ein anderer meint: "Dieter hat nicht nur einen Filter fürs Gesicht, sondern auch für die Ohren!" "Toller Auftritt? Dieter Bohlen sollte einen Hörgeräteakustiker aufsuchen", ist ein Dritter sicher.

Hier wird sehr deutlich, dass der Gesang der beiden Finalisten das Publikum vor den Bildschirmen so gar nicht gefallen hat. Sie wundern sich darüber, wie sehr die Urmutter aller Castingshows in Deutschland sich verändert hat: "Gerade das erste Battle bei DSDS gesehen und er lobt den Gesang? Was ist nur aus dieser Show geworden?" Am Ende durfte von den beiden Paco in die nächste Runde, Abii musste die Show verlassen. Die Kritik im Netz knüpft aber an das an, was sich schon die ganze Staffel von DSDS abzeichnet. Schwächelnde Quoten und eine extrem eingekürzte Season lassen daran zweifeln, dass DSDS noch das ist, was es früher einmal war.

Ans Aufhören denkt bei DSDS aber niemand. Auch wenn die Sendung zwischenzeitlich als beendet galt, gab es ein Comeback. Und auch im kommenden Jahr wird wieder Deutschlands nächster Superstar gesucht. RTL bestätigte bereits, dass neben Dieter auch wieder Schlager-Sternchen Isi Glück (35) und Deutsch-Rap-Urgestein Bushido (47) in der Jury sitzen werden. "Das ist einfach mega! DSDS geht im nächsten Jahr in eine weitere Staffel und das Jury-Dream-Team bleibt bestehen", freute sich der 72-Jährige bereits. Die drei seien mittlerweile eine echte Einheit. Auch Bushido betonte, dass er und seine Jury-Kollegen zu einem "tollen Team zusammengewachsen" seien.

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Imago Dieter Bohlen, September 2025

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RTL / Stefan Gregorowius Abii Faizan, DSDS-Liveshow-Kandidat

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RTL / Stefan Gregorowius DSDS-Jury 2026: Dieter Bohlen, Isi Glück und Bushido