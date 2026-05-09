Menderes' DSDS-Auftritt: Fans erklären ihn zum "Superstar"

Beim großen DSDS-Finale auf RTL am heutigen Abend sorgte ein bekanntes Gesicht für mächtig Wirbel: Menderes Bağci (41) stand wieder auf der großen Bühne und performte den Song "You Can Get It" aus der Feder von Poptitan Dieter Bohlen (72). Zwar kämpfen offiziell die sechs verbliebenen Kandidaten um den Superstar-Titel, doch in den sozialen Netzwerken dreht sich plötzlich vieles um den Dauerkandidaten. Auf X feiern zahlreiche User den Realitystar und erklären ihn zum heimlichen Star des Abends. Ein Zuschauer jubelt: "Menderes! Der einzig wahre Superstar." Das dürfte Menderes Freudentränen in die Augen treiben.

Viele Fans schwärmen davon, wie sehr sie sich über die Rückkehr von Menderes in die Liveshow freuen. Ein User schreibt: "Ich liebs, dass sie Menderes mit in die Show integrieren. Er gehört einfach zu." Immer wieder wird betont, wie viel Ausstrahlung der Sänger auf der Bühne habe. "Menderes hat mehr Persönlichkeit als alle Kandidaten der Staffel zusammen", meint ein anderer Nutzer auf X. Einige gehen sogar noch weiter und vergleichen seinen Auftritt direkt mit den Performances der diesjährigen Finalisten. So heißt es etwa: "Sche*ße, selbst Menderes ist besser als die vermeintlichen Superstars. Wäre er diesmal dabei, hätte der das Ding auch noch gewonnen. Typisch Menderes, wieder 'ne Chance verpasst." Für manche ist er längst viel mehr als ein Gastact: "Menderes ist der eigentliche Dauer-Gewinner bei DSDS", fasst ein Fan die Stimmung zusammen.

Für den Sänger ist der Auftritt im Finale ein weiterer Meilenstein in seiner langen DSDS-Geschichte. Jahrelang stand Menderes immer wieder vor der Jury und scheiterte regelmäßig, schaffte es trotz unzähliger Anläufe nie ins große Live-Finale und wurde gerade dadurch zum Kultgesicht der Show. Inzwischen wird er nicht mehr als Dauerkandidat, sondern als Entertainer gefeiert, der auf der Bühne alles gibt. Dass er nun einen Song von Dieter, wenn auch ursprünglich für Mark Medlock (47) geschrieben, präsentieren darf, unterstreicht, wie sehr der Musiker seinen Platz im DSDS-Kosmos gefunden hat. Zuletzt suchte Menderes auch in anderen Formaten jenseits der Musik sein Glück und war bei Promis unter Palmen zu sehen.

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Getty Images Menderes Bağcı und Dieter Bohlen

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Imago Dieter Bohlen beim DSDS-Finale 2024 in Köln

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Getty Images Menderes bei einem DSDS-Konzert 2014