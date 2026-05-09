"Krächzen": So kommt Dieter Bohlens DSDS-Performance an

Das DSDS-Finale durfte nicht verstreichen, ohne dass Dieter Bohlen (72) selber auf der Bühne steht. Unterstützt von Vocal Coach Joyello Sabatelli performt der Pop-Titan seinen Mega-Hit "You're My Heart, You're My Soul". Doch die Zuschauer zu Hause gehen hart mit ihm ins Gericht, denn während das Studiopublikum tobt, sind sie gar nicht begeistert. "Dieter röchelt übers Playback drüber", lacht ein User bei X. Ein anderer sieht das offenbar genauso: "Man hört Dieter gar nicht. Nur ab und zu krächzen." Andere haben sogar das Gefühl, bei der Performance einer künstlichen Intelligenz zuzuhören: "Wenn man es nicht besser wüsste, würde man annehmen, dass Dieters Songs von KI geschrieben wurden."

Es sammeln sich auf der Social-Media-Plattform weitere gehässige Kommentare wie "gar nicht mal so gut", "Und trotzdem sind seine Konzerte immer ausverkauft oder zumindest gut voll" oder "RTL muss wirklich sparen, wenn Dieter ran muss". Dieter selbst dürfte die Kritik an seinem Auftritt aber recht kaltlassen. Denn letztendlich gibt der Erfolg ihm recht: Noch auf der Bühne bekommt er von Moderatorin Laura Wontorra (37) die goldene Schallplatte für "Brother Louie" überreicht. Der Song ist knapp 40 Jahre alt, doch konnte auf den Streaming-Plattformen wieder ordentlich abräumen, weshalb es jetzt noch einmal Gold gibt.

Dieter ist aber nicht das einzige DSDS-Urgestein, das im Finale der diesjährigen Staffel wieder auf der Bühne steht. Nach dem Battle durfte Kultkandidat Menderes Bağci (41) auf der Bühne den Song "You Can Get It" von Mark Medlock (47) performen. Doch anders als bei dem 72-Jährigen kam Menderes' Auftritt bei den Zuschauern richtig gut an. "Menderes! Der einzig wahre Superstar", freute sich ein User im Netz. "Sche*ße, selbst Menderes ist besser als die vermeintlichen Superstars. Wäre er diesmal dabei, hätte der das Ding auch noch gewonnen. Typisch Menderes, wieder eine Chance verpasst", meint ein anderer und spielt damit auf die Leistung der Finalisten an.

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Getty Images Dieter Bohlen, Musiker

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Getty Images Dieter Bohlen, 2023

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Imago Menderes Bagci und Dieter Bohlen in einer Liveshow bei DSDS 2203