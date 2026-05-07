Überraschung: Menderes Bağci tritt beim DSDS-Finale auf

Er hat es nie ins Finale geschafft – und tritt nun trotzdem auf der größten DSDS-Bühne auf: Menderes Bağci (41) wird beim Finale von "Deutschland sucht den Superstar" am 9. Mai als geladener Gast auftreten. Nicht als Kandidat, sondern als gefeierter Kultact. Wie RTL berichtet, wird er dabei den Song "You Can Get It" performen – einen Hit, den Mark Medlock (47) und Dieter Bohlen (72) nach Medlocks DSDS-Sieg 2007 gemeinsam landeten. Für Menderes ist das ein besonderer Moment, nachdem er trotz unzähliger Versuche nie selbst den Sprung ins Finale geschafft hatte.

Abseits der großen Bühne spricht Menderes gegenüber dem Sender auch über sein Leben abseits von DSDS. Seine musikalische Heimat hat er inzwischen auf Mallorca gefunden, wo er mehrmals pro Woche im Oberbayern auftritt. "Ich bin jetzt ein fester Bestandteil", erzählt er stolz. Regelmäßig pendelt er zwischen Deutschland und der Partyinsel hin und her. Einen Bereich seines Lebens hält er jedoch zunehmend aus der Öffentlichkeit heraus: sein Liebesleben. "Da will ich mich nicht mehr äußern. Ich habe daraus gelernt", sagt er ehrlich. Zu offen sei er in der Vergangenheit damit gewesen – und habe sich dadurch angreifbar gemacht. Den Wunsch nach einer großen Liebe trägt er aber noch in sich: "Manchmal denke ich, dass ich diese Chance verpasst habe", gesteht er nachdenklich. Sich selbst aufzugeben, kam für ihn dabei jedoch nie infrage: "Ich wollte nicht wie eine Marionette sein."

Menderes zählt zu den bekanntesten Gesichtern der DSDS-Geschichte. Insgesamt 19 Mal bewarb er sich bei der Castingshow – und wurde dabei zu einem echten Phänomen, das weit über seine gesangliche Leistung hinaus Kultstatus erreichte. Das Finale, bei dem er nun auftreten wird, findet am 9. Mai ab 20:15 Uhr bei RTL statt. Fünf Kandidaten kämpfen dann um den Titel: Constance Dizendorf, Abii Faizan, Menowin Fröhlich (38), Paco Simic und Tyrell Hagedorn.

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Instagram / menderesbagci Mederes, Januar 2024

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Getty Images Menderes Bağcı und Dieter Bohlen

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ActionPress Menderes im Mai 2022 auf Mallorca