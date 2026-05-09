Jonah Hill empfand Zeit nach "Superbad" als "beängstigend"

Vom Underdog zum Weltstar – und das quasi über Nacht: Jonah Hill (42) spricht heute ungewohnt offen über die Schattenseiten seines kometenhaften Aufstiegs durch den Kultfilm "Superbad". In einer Live-Aufnahme des Podcasts "Smartless" gestand der Schauspieler, dass der plötzliche Ruhm nach dem Kinohit von 2007 alles andere als ein Traum war. "Es war psycho", erinnerte sich Jonah an den Moment, als er und Co-Star Michael Cera (37) plötzlich nirgendwo mehr hingehen konnten, ohne belagert zu werden, und beschrieb die Zeit rückblickend als "ziemlich beängstigend".

Die Intensität der Fan-Reaktionen führt der 42-Jährige auf den beinahe fließenden Übergang von der Leinwand in die echte Welt zurück: "Unsere Leben waren wie dieser Film und die Leute sind ausgerastet, wenn sie uns gesehen haben." Überall, wo er und Michael in Los Angeles auftauchten, eskalierten die Situationen, als wären sie immer noch ihre Filmcharaktere Seth und Evan. Um den Wahnsinn zu überstehen, flüchteten sich die beiden damals in tägliche Routinen, doch der psychische Druck hinterließ Spuren. Jonah gab zu, dass der frühe Megaerfolg sein Selbstbild verzerrt habe: "Es ist unmöglich, keine komische Person zu werden", resümierte er die Herausforderung, trotz des Starrummels innerlich stabil zu bleiben.

Heute hat der zweifach Oscar-nominierte Star seinen Frieden mit der Vergangenheit gemacht und führt mit Ehefrau Olivia Millar und den zwei gemeinsamen Kindern ein geerdetes Leben. Nachdem er sich jahrelang eher ernsten Stoffen und der Regie gewidmet hatte, scheint der familiäre Rückhalt ihm nun neue Energie für seine Wurzeln zu geben. In dem Gespräch verriet Jonah nämlich eine Neuigkeit, die Fans freuen dürfte: Er fühle sich nach der langen Pause endlich wieder bereit dazu, "lustig zu sein", und plant seine Rückkehr ins Comedy-Fach.

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Getty Images Michael Cera und Jonah Hill bei der Premiere von "Superbad" im Grauman's Chinese Theatre in Hollywood, August 2007

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Getty Images Jonah Hill bei "SmartLess Live" im Avalon Hollywood in Los Angeles, April 2026

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Getty Images Jonah Hill, Schauspieler, 2026