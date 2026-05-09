Heidi Klum musste wegen Muskelfaserriss in Notaufnahme

Heidi Klum (52) teilt mit ihren Fans nicht nur ihren Auftritt bei der diesjährigen Met Gala, sondern nun auch einen ganz und gar nicht glamourösen Moment: Das Model landet während eines Aufenthalts in Spanien in der Notaufnahme des "Centro Médico Teknon" in Barcelona. In ihrer Instagram-Story zeigt Heidi zunächst zwei Männer beim elektronischen Check-in an einem Automaten, erst dann wird klar, dass auch sie selbst Patientin ist. Kurz darauf filmt sie sich, wie sie deutlich humpelnd durch die Flure der Klinik läuft – offensichtlich mit Schmerzen, aber trotzdem mit einem Lächeln im Gesicht.

In weiteren Sequenzen aus der Story ist zu sehen, wie Heidi ein Krankenhausbändchen mit ihren Daten ums Handgelenk gelegt bekommt. Während ihr ein medizinischer Strumpf angezogen wird, erklärt eine Stimme im Hintergrund, was passiert ist: ein Muskelfaserriss. Trotz der Verletzung wirkt die GNTM-Jurorin relativ gefasst. In einem Clip hört man sie sagen: "Das ist gar nicht lustig", auch wenn sie dabei tapfer lacht. Lange scheint sie allerdings nicht in der Klinik geblieben zu sein. Kurz nach den Aufnahmen aus der Notaufnahme schwenkt ihre Handykamera bereits wieder über einen üppig gedeckten Esstisch in Spanien – offenbar setzt Heidi ihren Aufenthalt vor Ort fort. Wie es mit Behandlung und Schonzeit weitergeht, verrät sie bislang noch nicht.

In den vergangenen Jahren zeigte die Moderatorin auf Instagram immer wieder, wie sehr sie das Leben genießt, gerne kocht und große Tafeln mit gutem Essen liebt. Auch jetzt, nach ihrem Muskelfaserriss, scheint sich die vierfache Mama dieses kleine Stück Normalität zu bewahren. Die Fans des Models warten nun gespannt darauf, ob sie in den nächsten Tagen weitere Einblicke in ihre Genesung teilt und ob sie ihren Alltag in Spanien mit der Verletzung anpassen muss. Zuletzt sprach Heidi in ihrer Dokumentation "On & Off the Catwalk" über eine weitere körperliche Veränderung: die Menopause. Mit "Wechseljahre" kommentierte sie ein Selfie-Video, in dem sie sich im Flugzeug mit einem Föhn Luft zubläst.

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Instagram / heidiklum Heidi Klum strahlt trotz Verletzung

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Instagram / heidiklum Heidi Klum meldet sich aus der Notaufnahme

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Getty Images Heidi Klum bei der Weltpremiere von "The Devil Wears Prada 2" im Lincoln Center in New York City, 20. April 2026.