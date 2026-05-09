DSDS-Paco rechtfertigt Liebe zu frisch getrennter Noemi

Paco Simic und Noemi Stefaniak sind eines der neuen Liebespaare, die Deutschland sucht den Superstar in dieser Staffel hervorgebracht hat. Doch während die Romanze im TV so wirkte, als hätte Noemi sich von ihrem damaligen Freund getrennt und wäre direkt mit Paco zusammengekommen, stellt der 23-jährige Finalist jetzt klar: So war es nicht. Gegenüber Blick betonte er, dass zwischen Noemis Trennung und dem Beginn ihrer Beziehung mehrere Monate lagen. "Das Publikum versteht oft nicht, wie viel Zeit zwischen den verschiedenen Ausstrahlungen liegt", erklärte er.

Dass die Gefühle auf seiner Seite von Anfang an vorhanden waren, macht Paco keinen Hehl. "Für mich war es Liebe auf den ersten Blick", schwärmte er im Interview mit Blick. Bei Noemi habe es dagegen etwas länger gedauert – auch weil sie zu Beginn noch vergeben war. In einem Interview mit Bild beschrieb die Sängerin ihre Trennung rückblickend als den richtigen Schritt: "Ich wollte mich weiterentwickeln – das ging so nicht", sagte sie. Danach intensivierte sich der Kontakt zu Paco schnell, die beiden telefonierten viel und tauschten sich über persönliche Themen aus. "Wir haben uns einfach gefunden", sagte Paco gegenüber RTL. "Ja, dann kam das eine zum anderen und jetzt sind wir ein glückliches Paar", bestätigte Noemi.

Noemi hat es im Gegensatz zu Paco nicht ins Finale von "Deutschland sucht den Superstar" geschafft. Der Österreicher aus Bregenz steht hingegen am 9. Mai gemeinsam mit Constanze Dizendorf, Abii Faizan, Menowin Fröhlich (38) und Tyrell Hagedorn im großen Showdown. Auf die Frage, ob er sich zwischen dem Finale und der Liebe entscheiden müsste, hatte Paco eine klare Antwort: "Ich würde mich zu 100 Prozent für die Liebe entscheiden. Das Finale kann mir keine Familie und keine Zukunft in diesem Sinne schenken. Die Liebe macht einen Menschen glücklich und gibt einem Seelenfrieden."

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RTL / Stefan Gregorowius Paco Lazar Simic und Noemi Stefaniak, DSDS-Kandidaten

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RTL / Stefan Gregorowius Paco Lazar Simic, DSDS-Liveshow-Kandidat

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RTL / Stefan Gregorowius Menowin Fröhlich, DSDS 2026

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