Elizabeth Hurley (60) zeigt ihre beeindruckende Bikinifigur

Elizabeth Hurley (60) gönnt sich eine sonnige Auszeit am Pool – und heizt ihren Fans dabei mit neuen Bikini-Fotos ein. Auf Instagram zeigt die Schauspielerin ihren trainierten Bauch in einem schwarz-weiß gestreiften Zweiteiler, während sie sich lässig am Beckenrand räkelt. Die Aufnahmen sind offenbar ganz entspannt mit dem Handy in der grellen Mittagssonne entstanden. Doch Elizabeth wäre nicht Elizabeth, wenn sie daraus nicht gleich eine kleine Lektion in Sachen perfektes Pool-Pic machen würde.

Zu den Aufnahmen erklärt Elizabeth ihren Fans, dass sie Bikini-Shootings durchaus einschüchtern können – und sie deshalb auf eine einfache, aber effektive Strategie setzt. "Sich im Bikini fotografieren zu lassen, kann beängstigend sein, deshalb hier mein wichtigster Tipp: Leg' dich hin!", schreibt sie. Selbst bei "absolut hässlichem Licht" und mit "miesen HD-Handykameras", wie sie weiter ausführt, funktioniere der Trick: Wer sich lang genug ausstreckt und eine Sonnenbrille aufsetzt, sehe auf den Bildern automatisch besser aus. Ihr Sohn Damian Hurley (24) ist von den Schnappschüssen ebenfalls begeistert und kommentiert mit mehreren Klatschemojis, während weitere Follower staunen, Elizabeth müsse als Beispiel unglaublicher Schönheit "studiert werden" und wirke wie eine "Zeitreisende", die einfach nicht altern will.

Privat scheint es für Elizabeth derzeit ebenfalls rundzulaufen. Die Britin verbringt viel Zeit in Tennessee, wo sie sich mit ihrem Partner Billy Ray Cyrus (64) ein gemeinsames Leben aufbaut und sogar eine neue Gartenroutine startet. Schon an Ostern hatten die beiden mit innigen Familienfotos gezeigt, wie selbstverständlich der Countrysänger inzwischen zu ihrem Alltag gehört und wie gut er sich mit ihrem Sohn Damian versteht. Jetzt unterstützt Elizabeth ihren Liebsten auch beruflich: Beim Country-Festival "Stagecoach" stand sie ihm backstage zur Seite, posierte eng umschlungen mit ihm für neue Pärchenfotos und schwärmte anschließend online von seinem Auftritt mit Noah und Braison Cyrus (32). Während Billy Ray den Sommer gern in ihrem Landhaus in England verbringt, entdeckt Elizabeth seine Heimat in der Nähe von Nashville – und genießt offenbar beide Welten in vollen Zügen.

Anzeige Anzeige

Instagram / elizabethhurley1 Elizabeth Hurley posiert im Bikini

Anzeige Anzeige

Instagram / elizabethhurley1 Elizabeth Hurley, September 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Billy Ray Cyrus und Elizabeth Hurley bei den 59. CMA Awards im Music City Center in Nashville 2025

Anzeige