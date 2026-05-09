Royal-Kids dürfen süßes Kängurubaby im Australia Zoo taufen

Prinz George (12), Prinzessin Charlotte (11) und Prinz Louis (8) haben einem kleinen Kängurubaby im Australia Zoo in Queensland einen Namen gegeben. Die drei Kinder von Prinz William (43) und Prinzessin Kate (44) durften das neugeborene Kängurubaby taufen – und wählten dabei einen Namen mit besonderer Bedeutung: Cwtch, ein walisisches Wort, das so viel wie "Umarmung" oder "Kuscheln", englisch "cuddle", bedeutet. Der Tierschützer und Zoobesitzer Robert Irwin (22) verkündete die Neuigkeit am 7. Mai auf seinen Social-Media-Kanälen und bedankte sich dabei ausdrücklich bei den drei Royal-Kids für ihre Hilfe.

In einem Instagram-Video, das auch über den Account des Prinzen und der Prinzessin von Wales geteilt wurde, erklärte Robert, warum der Name so gut gewählt ist: "Cwtch ist der absolut perfekte Name" für ein junges Känguru, denn "in diesem Alter lieben sie Kuscheln und verbringen die meiste Zeit im Beutel bei ihrer Mutter." Auch Roberts Mutter Terri Irwin (61) zeigte sich begeistert und kommentierte das Video mit den Worten: "So besonders." In einer weiteren Mitteilung schrieb Robert: "Ich liebe den Namen Cwtch – er hätte nicht passender sein können für dieses kleine Joey. Ich bin so dankbar, dass ich besondere Hilfe von Prinz George, Prinzessin Charlotte und Prinz Louis bei der Namensgebung erhalten habe."

Robert führt den Australia Zoo gemeinsam mit seiner Mutter Terri und seiner Schwester Bindi Irwin und ist zudem Botschafter für den Earthshot-Preis von Prinz William – ein globaler Umweltwettbewerb, der positive Veränderungen für die Erde anstoßen soll. Durch ihr gemeinsames Engagement für den Umweltschutz sind William und Robert einander in den vergangenen Jahren nähergekommen. Gegenüber Us Weekly beschrieb Robert das Verhältnis so: "Ich denke, Prinz William ist eine unglaubliche Person, mit der man zusammenarbeiten kann, und es gibt eine erstaunliche Übereinstimmung zwischen dem, was er tut und wer er ist, und wer wir sind." William hatte Robert zudem bereits während seiner Teilnahme an der Tanzshow "Dancing With The Stars" mit einem Überraschungsauftritt per Videoschalte angefeuert.

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Instagram / princeandprincessofwales Prinz William mit seinen Kindern Charlotte, Louis und George, 2025

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Instagram / princeandprincessofwales Prinz William und Prinzessin Kate mit ihren Kindern Charlotte, Louis und George auf ihrer Weihnachtskarte 2025

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Getty Images Prinz William und Robert Irwin in Kapstadt im November 2024

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