Matthew Modine traute Millie Bobby Brown bei zweiter Heirat

Im Herbst 2024, wenige Monate nach der standesamtlichen Trauung, gab Millie Bobby Brown (22) ihrem Ehemann Jake Bongiovi (24) noch einmal das Jawort – diesmal in einer intimen Feier im Kreis ausgewählter Gäste. Bei dieser zweiten Hochzeit hatte die Schauspielerin einen ganz besonderen Trauredner an ihrer Seite: niemand Geringeren als ihren Serien-Feind aus Stranger Things. Wie Vanity Fair jetzt berichtet, war Matthew Modine (67), der in der Erfolgsserie den unheimlichen Dr. Martin Brenner spielt, nicht nur eingeladen, sondern führte sogar durch die emotionale Zeremonie. Für Fans, die die beiden als erbitterte Gegenspieler kennen, wirkt dieses Detail wie ein rührender Twist im echten Leben.

Dass ausgerechnet Matthew diese Aufgabe übernahm, hat einen tiefen Grund: Er war für Millie viel mehr als nur ein Kollege. Gegenüber Vanity Fair schilderte er, wie bewegt er während der Zeremonie war. "Ich hatte so viel von Millies Privatleben und ihrer beruflichen Karriere miterlebt – und ich hatte gesehen, wie sie sich von diesem entzückenden Kind zu einer wunderschönen und aufmerksamen Erwachsenen entwickelte. Ich war bei ihr, als sie den jungen Jake kennenlernte. Und jetzt beginnt sie ein ganz neues Leben mit einem so netten Mann", sagte er. Dabei spielte er in der Serie ausgerechnet den Antagonisten ihrer Serienfigur Elfi – eine Rolle, die kaum unterschiedlicher zu seiner realen Beziehung zu der Schauspielerin sein könnte. Denn im echten Leben wollte er sie immer beschützen, wie er in einem früheren Interview berichtete.

Dass ausgerechnet der Mann, der in "Stranger Things" als strenger Laborleiter Dr. Brenner jahrelang ihr Serienleben zur Hölle machte, Millies große Liebe segnete, zeigt, wie eng die Bindungen am Set geworden sind. Millie verbrachte einen Großteil ihrer Jugend an den Drehorten der Netflix-Produktion und konnte nicht wie Gleichaltrige regulär zur Schule gehen. Viele ihrer engsten Bezugspersonen waren daher Kolleginnen und Kollegen aus der Produktion – auch die erwachsenen Stars wie Matthew. Nach dem großen "Stranger Things"-Finale arbeitet Millie nun an neuen Projekten wie "Enola Holmes 3". Zwischen Serienabschied und Karriereplänen legt sie weiterhin Wert auf gemeinsame Momente im Familien- und Freundeskreis – ein Umfeld, in dem langjährige Wegbegleiter wie Matthew offenbar eine besondere Rolle spielen.

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Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Millie Bobby Brown und Matthew Modine

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ActionPress Matthew Modine, Millie Bobby Brown

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Getty Images Der Cast von "Stranger Things", Dezember 2025