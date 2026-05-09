Menowin Fröhlichs neues Leben vor dem großen DSDS-Finale

In wenigen Stunden steht Menowin Fröhlich (38) im großen Finale von DSDS – und das schon zum zweiten Mal. Beim zweiten Versuch soll für den Sänger alles anders laufen. Denn auch sein Leben außerhalb der Bühne läuft heute viel geregelter ab als damals. "Es ist viel, viel schöner als damals, weil ich heute hier mit einer ganz anderen Haltung reingehe", meint er im Interview mit RTL. Anders als bei seinem ersten Finale könne Menowin die Momente auf der Bühne viel mehr genießen: "Ich gehe hier mit ganz anderen Emotionen rein. Ich habe viel Spaß auf der Bühne. Ich nutze auch die Bühne aus. Aber jetzt nicht, um einen Krieg zu gewinnen, sondern einfach, um zu performen, um den Menschen da draußen etwas zu geben."

In der Vergangenheit begleiteten mehrere Skandale und Dinge wie Alkohol, Drogen und Gefängnis den Musiker. Heute hat er sein Leben im Griff und einer der Hauptgründe dafür ist seine neue Partnerin Ronja. "Für mich ist es total schön, [dass] sie dabei ist, weil sie ist für mich einfach so ein Ausgleich, mein Halt in meinem Leben. Und ich will einfach nur jede Minute mit ihr verbringen", schwärmt Menowin. Für Ronja ist es ebenfalls ganz großes Kino, ihren Liebsten auf der Bühne so aufblühen zu sehen. Dennoch hat sie immer ein genaues Auge auf seinen Gemütszustand. "Wenn er dann mal so ein Down hat, das ist schon sehr verdächtig. Dann fragst du dich einfach: 'Woher kommt das? Was ist das?' Dann liegt es einfach daran, dass man ihn so ein bisschen rausholt aus diesem Gedankenstrudel und einfach wieder ein bisschen gut zuredet", erklärt die werdende Mutter.

Mit seiner Ronja scheint Menowin seine Seelenverwandte gefunden zu haben. Die beiden erwarten jetzt auch ihr erstes gemeinsames Kind. Zuvor musste der 38-Jährige sein Leben aber selbst in die Hand nehmen. Angefangen mit einem gesünderen Lebensstil. Zwischenzeitlich brachte er stattliche 170 Kilo auf die Waage – ein nicht unbedenklicher Zustand. Zu dem Zeitpunkt bestimmten Esssucht und Drogen sein Leben. "Ich wäre fast gestorben", erklärte er gegenüber Bild. Das wollte Menowin aber nicht zulassen und krempelte sein Leben grundlegend um. Ganze 90 Kilo purzelten kurz vor DSDS. Dieser Wandel beeindruckt sogar Jurychef Dieter Bohlen (72). "Ich könnte dich wirklich knutschen!", freute er sich, als Menowin zum Casting kam.

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Instagram / menowin.froehlich_official Menowin Fröhlich, Musiker

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RTL / Stefan Gregorowius Menowin Fröhlich, DSDS 2026

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Krick, Jens / ActionPress Menowin Fröhlich, Sänger