James Ransones Witwe feiert Geburtstag ihres Sohns

Fünf Monate nach dem Tod ihres Mannes James Ransone (†46) hat Jamie McPhee nun auf Instagram bewegende Worte gefunden. Anlässlich des siebten Geburtstages ihres gemeinsamen Sohnes Jack teilte sie jetzt eine Reihe von Familienfotos. Darunter aktuelle Bilder des Geburtstagskindes und ältere Aufnahmen, auf denen der verstorbene Schauspieler seine beiden Kinder liebevoll in den Armen hält. "Baby King Jack ist heute 7. Ich kann es nicht glauben", schrieb sie zu dem Beitrag. "Ich liebe dich bis zum Mond und zurück!"

In ihrem Post gab Jamie auch einen offenen Einblick in ihren Alltag als alleinerziehende Mutter. "Es braucht wirklich ein ganzes Dorf", schrieb sie und bedankte sich ausdrücklich bei ihrer Familie und ihren Freunden. "Wir lieben euch alle so sehr. Vielen Dank für all eure Unterstützung, Liebe, Freundlichkeit, das Essen, die Tränen und das Lachen in den letzten fünf Monaten", schreibt Jamie laut People Magazine. Ihr sei in dieser Zeit noch einmal besonders bewusst geworden, dass jeder Tag ein Geschenk sei. Ihren Beitrag schließt sie mit den Worten "Danke, danke, danke" ab.

James Ransone, bekannt durch Rollen in Serien und Filmen wie "The Wire" und "It: Chapter Two", starb am 19. Dezember 2025 im Alter von 46 Jahren in Los Angeles. Wie das People Magazine berichtet, waren er und Jamie seit 2017 verheiratet und Eltern von Sohn Jack sowie der vierjährigen Tochter Violet. Nach seinem Tod meldete sich Jamie bereits mit einem emotionalen Statement auf Instagram zu Wort: "Ich habe dir gesagt, dass ich dich schon 1.000 Mal vorher geliebt habe, und ich weiß, dass ich dich wieder lieben werde."

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Instagram / skippermcphee James Ransone und sein Frau Jamie mit ihren Kindern im Januar 2022

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Instagram / skippermcphee James Ransones Kinder, Violet und Jack, essen nach einem Parkbesuch ein Eis.

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