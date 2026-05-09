Dann kommen die neuen Folgen vom "Haus des Geldes"-Spin-off

Bald ist es so weit: Netflix schickt das Haus des Geldes-Universum jetzt in die nächste Runde und holt Fanliebling Pedro Alonso (54) als charismatischen Gangster Berlin zurück auf die Bildschirme. Ab dem 15. Mai startet die neue Staffel des Spin-offs, die den Titel "Berlin und die Dame mit dem Hermelin" trägt und mit acht frischen Folgen an den Start geht. Wie Moviepilot berichtet, führt die Story Berlin und seine neue Crew nach Sevilla, wo sie im Auftrag des Herzogs von Málaga das berühmte Gemälde "Die Dame mit dem Hermelin" von Leonardo da Vinci stehlen sollen.

Die Serie "Haus des Geldes", die ursprünglich beim spanischen Sender Antena 3 lief und 2017 von Netflix übernommen wurde, hatte weltweit für Rekorde und große Fanbegeisterung gesorgt. Kein Wunder also, dass das Universum nach dem Ende der Hauptserie konsequent um Spin-offs erweitert wurde. Mit "Haus des Geldes: Korea" sowie den Dokus "Haus des Geldes: Das Phänomen" und "Haus des Geldes: Von Tokio bis Berlin" wurde die Erfolgsgeschichte weitergeführt, ebenso wie mit Berlins erster eigener Staffel "Berlin und die Juwelen von Paris". Laut Moviepilot gibt es nur eine Serie in den nicht-englischsprachigen Charts, die insgesamt erfolgreicher ist – und zwar Squid Game.

Das lang ersehnte Spin-off wurde bereits Anfang letzten Jahres gedreht: Die Produktion fand an verschiedenen Orten in Spanien statt, darunter Madrid, Sevilla und San Sebastián. Neben Pedro werden laut Kino.de auch Michelle Jenner, Tristán Ulloa und Begoña Vargas an seiner Seite zu sehen sein, die das neue Ensemble rund um Berlins Crew erweitern und zusätzliche Dynamik in die Geschichte bringen sollen. Die Fans dürfen sich also auf jede Menge Spannung, überraschende Wendungen und beste Unterhaltung freuen.

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TAMARA ARRANZ/NETFLIX Pedro Alonso in "Haus des Geldes: Berlin"

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Netflix / Tamara Arranz Ramos Eine Szene aus der vierten Staffel von "Haus des Geldes"

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TAMARA ARRANZ / NETFLIX Pedro Alonso in "Haus des Geldes: Berlin"