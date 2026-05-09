"Fluch der Karibik": Brenton Thwaites wünscht sich Comeback

Die Gerüchteküche um einen sechsten Teil der kultigen Fluch der Karibik-Reihe brodelt schon seit Jahren, doch handfeste Infos aus Hollywood blieben bisher Mangelware. Doch nun sorgt ein bekanntes Gesicht für neue Hoffnung unter den Fans: Brenton Thwaites (36), der im letzten Teil "Salazars Rache" als Henry Turner zu sehen war, hat jetzt öffentlich über eine Rückkehr geplaudert. Bei einem Panel auf der Calgary Expo verriet der Schauspieler laut Collider, dass er sofort wieder an Bord wäre – auch wenn sein Telefon bisher leider stillstand.

Der Wunsch nach einer Fortsetzung scheint daher eher eine Herzensangelegenheit als ein konkreter Plan zu sein. Brenton stellte klar, dass es noch keinerlei offizielle Gespräche mit Disney gab. Er sei der Filmreihe aber so eng verbunden, dass er sogar einen Job hinter der Kamera übernehmen würde, wie er mit einem Augenzwinkern erklärte. Damit reiht er sich in die lange Liste von Stars ein, die sehnsüchtig auf ein neues Skript warten, während die Zukunft von Johnny Depp (62) als Captain Jack Sparrow weiterhin in den Sternen steht.

Besonders süß: Brenton hat sich seinen letzten Auftritt als Henry Turner vor Kurzem noch einmal angeschaut – und dabei glatt ein paar Tränchen verdrückt! Vor allem die tragische Familiengeschichte rund um Kapitän Barbossa ging ihm beim Rewatch richtig nah. "Die emotionale Ebene hat mich total umgehauen", schwärmte der Star. Für ihn ist klar: Es sind genau diese tiefgründigen Momente zwischen all den Säbelkämpfen, die das Franchise so einzigartig machen. Jetzt bleibt nur zu hoffen, dass Disney den Ruf der See – und den von Brenton – endlich erhört.

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Getty Images Brenton Thwaites, Schauspieler

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Brenton Thwaites als Henry Turner in "Fluch der Karibik 5"

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ActionPress Johnny Depp als Jack Sparrow

Filmplakat von "Pirates of the Caribbean: Salazars Rache"