Bereit für den Dschungel? Jimi Blue stellt sich Ekelprüfung

In der Doku-Soap "Diese Ochsenknechts" beweist Jimi Blue Ochsenknecht (34) gerade kulinarischen Mut. Während einer Reise nach Lappland mit seinem Schwager Nino (31) und seinem Bruder Wilson (36) wird dem Schauspieler eine ganz besondere Herausforderung auf den Tisch gestellt: Surströmming – ein fermentierter schwedischer Fisch, der vor allem für seinen extrem intensiven Geruch berüchtigt ist. Mutig zeigt sich der "Die Wilden Kerle"-Star bei der Ekelprüfung zumindest in Teilen – und stellt dabei sogar Vergleiche zum Dschungelcamp an. Bevor er den Stinkefisch probiert, macht Jimi Blue klar, was er sich alles zutrauen würde – und was nicht. "Ich esse eigentlich alles, ich probiere auch fast alles. So rohe Maden habe ich mal gegessen, die waren nicht so geil. Und dann habe ich geröstete Maden gegessen, die waren eigentlich ganz okay", erklärt er in der Sendung.

Beim Dschungelcamp hingegen gäbe es für ihn Grenzen: "Wenn ich jetzt im Dschungelcamp mitmachen würde, ich würde auf jeden Fall nicht so einen Krokodilpenis irgendwie essen oder so Regenwürmer. Aber ansonsten, Stinkefrucht oder Schweinenase, Leber und so was – da bin ich bei allem dabei." Beim Surströmming wagt er dann allerdings nur ein winziges Stückchen. Sein Urteil: "Das geht schon so ein bisschen in Richtung Bismarckhering [...], aber der Geruch ist halt schon echt asozial." Ganz aufgegessen hat er den Fisch nicht – auch wegen des Anblicks: "Mehr ging an dem Tag leider nicht, weil du hast ja da auch die Gedärme noch mit gesehen, da ist ja alles vom Fisch drinnen."

Ganz neu ist das Dschungelcamp-Thema bei Jimi Blue aber nicht. Vor zwei Wochen war in "Diese Ochsenknechts" zu sehen, wie der Schauspieler in Dubai plötzlich richtig große Pläne wälzte. Zusammen mit seinem Freund Jan ging er dort auf Wohnungssuche. Eine Neubauwohnung in Toplage brachte die beiden zwar sofort ins Schwärmen. Doch beim Preis war schnell Schluss mit lustig: Rund 536.000 Euro sollten fällig werden. Das lag deutlich über dem angepeilten Budget von 400.000 Euro. Als es ums Aufstocken ging, fiel dann ausgerechnet das Wort, das man aus dem RTL-Kosmos nur zu gut kennt. "Ne, außer er macht Dschungel", sagte Jan. Jimi Blue ließ die Idee nicht etwa sofort fallen. Im Gegenteil: "Überlegt mal, eineinhalb Wochen für eine gesicherte Zukunft, ein Leben lang. Einfacher geht's nicht."

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Imago Jimi Blue Ochsenknecht, Schauspieler

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Getty Images Wilson Gonzalez Ochsenknecht, Natascha Ochsenknecht, Cheyenne Ochsenknecht und Nino Sifkovits

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Imago Natascha Ochsenknecht präsentiert ihr Label NO mit Jimi Blue Ochsenknecht, Cheyenne Ochsenknecht und Wilson Gonzales Ochsenknecht, November 2021

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