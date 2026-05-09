Krebskranke Patrice Aminati erlitt Schwächeanfall bei Event

Bei einem Dirndl-Event in München hat Patrice Aminati (31) am Donnerstag einen Schwächeanfall erlitten. Mitten in einem Interview mit RTL wurde der 31-Jährigen plötzlich schwindelig – und das, obwohl sie kurz zuvor noch gut gelaunt ihren neuen brünetten Look präsentiert hatte. Mit einer braunen Perücke und Selbstbräuner hatte sie sich für den Auftritt in Schale geworfen. "Ich hab' gesagt, ich möchte mal Veränderung, was anderes", erklärte sie gegenüber RTL. Doch dann verschlechterte sich ihr Zustand abrupt.

Patrice suchte Halt an einem Pult und unterbrach das Gespräch mit den Worten: "Ich merke auch: Ich muss mich gleich mal hinsetzen." Kurz darauf ergänzte sie: "Ich dachte mir, ich ziehe durch, aber bevor ich euch hier umkippe." Auslöser war die starke Medikation, die sie täglich aufgrund ihres schwarzen Hautkrebses im Endstadium einnehmen muss. Trotz allem versucht die Unternehmerin, den Blick fürs Positive zu behalten. Sie sei "dankbarer" geworden, weil sie nun wisse, wie vergänglich jeder Moment sein könne. Schmerzfreie Tage seien für sie das größte Geschenk: "Da danke ich dem lieben Gott."

Besonders am Herzen liegt Patrice ihre dreijährige Tochter Charly Malika, die bislang nichts von der schweren Erkrankung ihrer Mutter weiß. "Aber vor dem Tag fürchte ich mich, ihr das erklären zu müssen: Mama hat Krebs", gestand die gebürtige Dresdnerin offen. Wenn es ihr schlecht gehe, erkläre sie ihrer Tochter lediglich, sie sei müde und brauche etwas Ruhe. Dass Patrice mit ihrer dunklen Perücke bewusst eine optische Veränderung gesucht hat, zeigte sie bereits im Vorfeld ihren Instagram-Followern. Trotz all der schweren Umstände schien sie sich darüber zu freuen, sich neu erfinden zu können.

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Instagram / patrice.eva Patrice Aminati, Mai 2026

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Imago Patrice Aminati in der ARD-Talkshow "Hart aber fair", April 2026

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Instagram / patrice.eva Patrice Aminati, Mai 2026