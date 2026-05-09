Taylor Frankie Paul hat am Muttertag 12 Stunden mit Sohn

Muttertags-Update bei Taylor Frankie Paul (31): Die Social-Media-Bekanntheit darf den besonderen Tag fast komplett mit ihrem Sohn Ever verbringen. Laut TMZ hat ein Richter ihr für Sonntag, den 10. Mai, ein zusammenhängendes Besuchsfenster von 9:00 Uhr bis 20:30 Uhr zugesprochen – also knapp zwölf Stunden am Stück. Das ist deutlich mehr Zeit, als sie zuletzt mit ihrem Sohn verbringen durfte, seit ein Video von ihr aufgetaucht war, das zeigt, wie sie während eines Streits mit Ex-Freund Dakota Mortensen (33) einen Barhocker nach Dakota wirft.

Zusätzlich zum Muttertagsfenster wird auch Taylors regelmäßige Elternzeit ausgeweitet. Laut den aktuellen Gerichtsunterlagen, die TMZ vorliegen, steigt Taylors wöchentliches Kontingent von bislang acht auf künftig zwölf Stunden. Das Gericht empfiehlt, diese Stunden in drei überwachte Blöcke zu je vier Stunden aufzuteilen, um die Bindung zwischen Mutter und Kind zu stärken. Die nun festgelegten Zeiten stellen eine Änderung der bislang geltenden vorläufigen Regelung dar. Unabhängig davon wurden Taylor und Dakota Ende des vergangenen Monats wechselseitig dauerhafte Schutzanordnungen zugesprochen, berichtet das Portal weiter. Auch beruflich bringt das Beziehungsdrama Folgen mit sich: Die Produzenten der Realityserie "The Secret Lives of Mormon Wives" wollen Taylor demnach zwar weiterhin im Cast sehen, doch eine bereits abgedrehte "Bachelorette"-Staffel mit ihr könnte nie erscheinen. Insider halten zugleich eine Rückkehr von Dakota in die Sendung wegen der bestehenden Anordnungen für unwahrscheinlich.

Ende April standen Taylor und Dakota bereits in Utah vor Gericht, um über das Umgangsrecht für ihren gemeinsamen Sohn Ever zu verhandeln. Dort wurde neben den wechselseitigen Schutzanordnungen ein Mindestabstand von 30 Metern zueinander festgelegt. Bei einem Verstoß drohen ihnen strafrechtliche Konsequenzen. Für das Familienleben bedeutet das streng geregelte Übergaben und viel Organisation über Dritte – ein sensibles Setting, in dem der nun festgeschriebene Muttertag mit Ever besondere Bedeutung bekommt.

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Getty Images Taylor Frankie Paul bei einer Anhörung zu gegenseitigen Schutzanordnungen in Salt Lake City am 30. April 2026

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Getty Images Dakota Mortensen bei einer Anhörung zu Schutzanordnungen zwischen Taylor Frankie Paul und Mortensen im Third District Courthouse, Salt Lake City

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Collage: TikTok Dakota Mortensen und Taylor Frankie Paul