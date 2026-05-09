Rita Moreno ist mit 94 Jahren noch immer im Schauspiel aktiv

Mit 94 Jahren denkt Rita Moreno (94) noch längst nicht ans Aufhören. Die gebürtige Puertoricanerin blickt auf eine beeindruckende Karriere von 75 Jahren zurück und ist bis heute aktiv vor der Kamera. Weltberühmt wurde sie 1961 mit dem Musikfilm "West Side Story", in dem sie die leidenschaftliche Anita spielte und dafür als erste hispanische Schauspielerin überhaupt einen Oscar als beste Nebendarstellerin erhielt. Doch damit nicht genug: In den 1970er Jahren folgten auch noch ein Grammy, ein Tony und ein Emmy Award – unter anderem für einen Gastauftritt in der "Muppet Show" –, womit sie als zweite Person aller Zeiten den begehrten EGOT-Status erlangte.

Dieser exklusive Kreis umfasst Künstler, die alle vier der bedeutendsten Preise der US-Unterhaltungsindustrie gewonnen haben. Aktuell gehören ihm lediglich 22 Menschen an, darunter Steven Spielberg (79), Elton John (79) und Audrey Hepburn (†63). Auch im hohen Alter ist Rita keineswegs in den Ruhestand getreten. 2021 holte sie Steven Spielberg für sein gefeiertes "West Side Story"-Remake zurück auf die Leinwand, und 2023 war sie als Vin Diesels (58) weise Großmutter in Fast & Furious 10 zu sehen. Ihr nächstes Projekt ist bereits in Sicht: Im Horrordrama "Theirs" wird sie neben Harvey Keitel (86) vor der Kamera stehen.

In einer Dankesrede für einen Ehrenpreis im Oktober 2025 erklärte die Schauspielerin gegenüber dem Magazin People, was sie all die Jahre angetrieben hat: "Wenn man Glück hat, ist die Liebe des Lebens nicht nur eine Person. Es ist etwas, das einen von der Kindheit an wahrscheinlich bis zum letzten Atemzug begleitet. Für mich waren das schon immer die Künste, die mich verzaubert und mir Kraft gegeben haben." Ihren Weg nach Hollywood begann Rita, die am 11. Dezember 1931 geboren wurde und mit fünf Jahren mit ihrer Mutter von Puerto Rico in die USA auswanderte, zunächst am Theater, ehe sie 1950 ihr Filmdebüt feierte. Bereits ihr vierter Film, das Musical "Singin' in the Rain" mit Gene Kelly, wurde zum Klassiker – in dem sie eine kleine Rolle als Stummfilmstar spielte.

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Getty Images Rita Moreno beim Public Counsel Awards Dinner in Beverly Hills, 29. April 2026

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Getty Images Rita Moreno bei der Ford's Theatre Annual Presidential Gala, Juni 2023

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Getty Images Rita Moreno bei der Academy Museum of Motion Pictures 4th Annual Gala in Los Angeles, 19. Oktober 2024