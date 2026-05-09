Unbedingt ein Sohn: Rapper 6ix9ine wird zum vierten Mal Papa

Vaterfreuden bei 6ix9ine (30). Der Rapper und seine Partnerin Aliday Alter erwarten Nachwuchs. In einem Livestream bei Kick feierte er am Freitag seinen Geburtstag und gleichzeitig gab das Paar das Geschlecht seines Babys bekannt. Dabei stellte sich heraus, dass sie einen Jungen erwarten. Die werdende Mutter dürfte damit noch einmal Glück gehabt haben, denn kurz vor der Verkündung kündigte Daniel Hernandez, wie 6ix9ine bürgerlich heißt, an, dass er bei einem Mädchen drastische Maßnahmen vornehmen werde: Sollte das Baby kein Sohn werden, wolle er sofort mit Aliday zur Abtreibungsklinik fahren.

Die umstehende Menge schien das zunächst als Scherz interpretiert zu haben, doch der Musiker beharrte auf seinem Vorhaben und betonte, seine Partnerin habe ihm dabei zugestimmt. Aliday kommentierte das nicht und stand wortlos daneben. Da die beiden nun einen Jungen bekommen, bleibt ihr der Weg in die Klinik aber erspart. Seit wann genau Aliday schwanger ist, ist nicht ganz klar. Ende April dieses Jahres zeigte sie sich bei Instagram erstmals mit Babybauch in einem Kleid mit Leopardenmuster. "Meine Welt wird sich bald verändern", schrieb sie stolz dazu. 6ix9ine äußerte sich im Netz bisher nicht zu seinem Nachwuchs.

Für 6ix9ine ist es bereits das vierte Kind, aber das erste mit Aliday. Die beiden sind seit etwa einem Jahr ein Paar. Der Musiker kann dank des Babys jetzt in ein neues Kapitel starten, denn er ist frisch aus dem Gefängnis entlassen. Anfang April beendete er eine dreimonatige Haftstrafe aufgrund von Verstößen gegen seine Bewährungsauflagen frühzeitig. Allerdings ist 6ix9ines Freiheit noch stark eingeschränkt, denn er muss sich an strenge Auflagen halten. Unter anderem sind ihm Drogen und der Besitz von Waffen untersagt. Darüber hinaus darf der 30-Jährige keinen Kontakt zu Kriminellen haben, muss ein ambulantes Drogenprogramm absolvieren und sich in therapeutische Behandlung zur Aggressionsbewältigung begeben. Andernfalls wandert er sofort wieder hinter Gitter.

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Imago 6ix9ine bei Uforia Amor A La Musica in der FLA Live Arena, Sunrise, Florida, am 20. Mai 2023

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Instagram / aliday_alter 6ix9ines Freundin Aliday Alter, April 2026

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Instagram / aliday_alter Aliday Alter und 6ix9ine, Mai 2026

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