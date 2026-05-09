Grab von Nadja Abd el Farrag bleibt ein Jahr nach Tod geheim

Ein Jahr nach dem Tod von Nadja Abd el Farrag (†60) bleibt ein zentrales Anliegen vieler Fans unerfüllt: der Besuch an ihrem Grab. Die Moderatorin und Sängerin, die am 9. Mai 2025 in Hamburg verstorben ist, wurde auf Wunsch ihrer Familie in aller Stille beigesetzt. Wo genau sie auf dem Ohlsdorfer Friedhof in Hamburg ihre letzte Ruhe gefunden hat, ist bis heute nicht bekannt – und das soll offenbar auch so bleiben, solange die Hinterbliebenen nicht anders entscheiden.

Normalerweise können Besucher die Lage von Prominentengräbern auf dem Ohlsdorfer Friedhof direkt bei der Friedhofsverwaltung erfragen. Im Fall von Nadja gilt das jedoch nicht. Laut Bild wurde der Friedhof gebeten, keinerlei Auskunft zu erteilen. Lutz Rehkopf, Sprecher der Hamburger Friedhöfe, erklärte: "Einige Angehörige bitten uns als Friedhofsverwaltung, die genaue Lage des Grabes ihrer verstorbenen Familienmitglieder nicht weiterzugeben. Daran halten wir uns selbstverständlich, denn dieses Anliegen hat mit ihrer Trauer zu tun und dem Schutzgefühl für Verstorbene und ihr Grab." Man wolle die Auskunftssperre aufheben, sobald die Familie zustimme – doch auf entsprechende Anfragen reagieren Nadjas Angehörige bislang nicht. Ohne eine solche Auskunft dürfte die eigenständige Suche nach dem Grab aussichtslos sein: Auf dem weitläufigen Ohlsdorfer Friedhof, der mit rund 389 bis 400 Hektar zu den größten Parkfriedhöfen der Welt zählt, befinden sich weit über 200.000 Grabstätten.

Bereits zu Lebzeiten soll es Nadjas Wunsch gewesen sein, einmal auf dem Ohlsdorfer Friedhof beigesetzt zu werden – dort, wo auch ihr Vater Ibrahim ruht. Der Friedhof ist die letzte Ruhestätte zahlreicher prominenter Hamburger Persönlichkeiten. Schauspieler Jan Fedder (†64), der Ende 2019 gestorben ist, liegt dort ebenso begraben wie HSV-Legende Uwe Seeler (†85) und das Politikerehepaar Helmut und Loki Schmidt. Nadja war einem breiten Publikum vor allem als langjährige Partnerin von Dieter Bohlen (72) bekannt geworden. In ihren letzten Lebensjahren hatte sie wiederholt mit schweren gesundheitlichen Problemen zu kämpfen gehabt.

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Getty Images Nadja Abd el Farrag, 2009

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Getty Images Nadja Abd el Farrag im April 2018 in München

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ActionPress / AUGUSTIN,CHRISTIAN Nadja Abd el Farrag und Dieter Bohlen Anfang der 2000er-Jahre