Tish Cyrus war nach Ehe-Aus mit Billy Ray am Boden zerstört

Tish Cyrus (58) hat sich jetzt offen über die Auswirkungen ihrer Scheidung von Billy Ray Cyrus (64) geäußert. Im Podcast "Dear Chelsea" sprach sie über die Trennung im April 2022 – nach mehr als 28 gemeinsamen Ehejahren. "Ich war am Boden zerstört. Ich war so lange verheiratet... ich kannte nichts anderes", sagte sie. Nach der Trennung habe sie sich in einem regelrechten Schockzustand befunden und erzählt, dass sie damals viel Marihuana geraucht habe, um den Schmerz zu betäuben: "Ehrlich gesagt war ich total high."

In einem früheren Podcast-Interview mit "The Squeeze" Anfang 2026 hatte Tish bereits erklärt, dass der Tod ihrer Mutter Loretta Finley im Jahr 2020 sie in eine schwierige Phase geführt habe, in der sie sich "selbst mediziniert" habe. Das Cannabis habe damals ihren Schmerz "irgendwie betäubt", doch als ihre Ängste schlimmer wurden, hörte sie damit auf. Schließlich war es die Therapie, die ihr den Weg zurück ermöglichte. "Als ich mit der Therapie anfing und wirklich anfing, über mein Leben zu sprechen, über mein Leben hier und meine Kinder in der Branche und darüber, wie mein Leben gewesen war, sagten sie: 'Wow'", erinnerte sie sich im Podcast.

Die Scheidung von Billy Ray war nicht die erste Krise in ihrer langen Ehe. Bereits 2010 hatte Billy Ray die Scheidung eingereicht, zog den Antrag aber wieder zurück. Tish tat es ihm 2013 gleich, und auch sie ruderte nach einer gemeinsamen Paartherapie zurück. 2022 dann das endgültige Aus. Tish hat inzwischen neu geheiratet: Seit 2023 ist sie mit dem australischen Schauspieler Dominic Purcell (56) zusammen. Auch Billy Ray hat nach der Scheidung weitere Beziehungen gehabt – er heiratete im Oktober 2023 die australische Sängerin Firerose, von der er sich im August 2024 wieder scheiden ließ. Derzeit ist er mit Elizabeth Hurley (60) liiert, mit der er sich zu Ostern 2025 gemeinsam auf Instagram zeigte. Kennengelernt haben die beiden sich 2022 am Set eines Weihnachtsfilms.

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Getty Images Tish und Billy Ray Cyrus im Februar 2019

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Instagram / tishcyruspurcell Tish Cyrus und Dominic Purcell

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