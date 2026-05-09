Michael Madsens Erbe: Söhne siegen im Familiendrama

Der Streit um das Erbe des verstorbenen Schauspielers Michael Madsen (†67) ist beigelegt – und seine Söhne gehen als Sieger hervor. Max und Christian Madsen wurden laut den Gerichtsdokumenten, die TMZ vorliegen, offiziell zu persönlichen Vertretern des Nachlasses ihres Vaters ernannt. Damit setzten sie sich gegen ihre eigene Mutter durch: Ex-Frau Jeannine Bisignano hatte ebenfalls beantragt, als Sonderadministratorin eingesetzt zu werden, um Millionenbeträge einzufordern, die Michael ihr nach seinem Tod noch geschuldet haben soll. Ihre Söhne hatten sich jedoch gegen sie gestellt – mit Erfolg.

Inzwischen ist der Konflikt beigelegt. Jeannine hat ihren Antrag zurückgezogen und sich gegenüber TMZ zu dem Rechtsstreit geäußert. "Alles ist in Ordnung. Ich habe von meinem Anwalt den falschen Rat bekommen, mich als Hauptverantwortliche für die Nachlassverwaltung einzutragen. Tatsächlich bin ich nur Gläubigerin, wir haben das geklärt, und alles ist in Ordnung zwischen mir und den Kindern", erklärte sie und ergänzte: "Meine Söhne sind die Nachlassverwalter … sie haben es verdient." In ihrem aktuellen Statement betont Jeannine somit das Einvernehmen mit den Kindern und hebt hervor, dass Max und Christian die Verantwortung für den Nachlass offiziell tragen und sie nichts dagegen einzuwenden hat.

Michael Madsen war im Juli 2025 im Alter von 67 Jahren an einem Herzstillstand gestorben, der durch eine Kardiomyopathie, eine koronare Herzerkrankung und chronischen Alkoholismus ausgelöst worden war. Der Schauspieler, bekannt unter anderem durch seine Zusammenarbeit mit Regisseur Quentin Tarantino (63), hatte insgesamt fünf Kinder. Neben Max und Christian sowie den beiden Söhnen Calvin und Luke aus einer anderen Beziehung hatte Michael auch einen Sohn namens Hudson, der 2022 im Alter von 26 Jahren verstorben war. Die Patchwork-Familie rückt nun in der Nachlassfrage zusammen – zumindest nach außen betonen sowohl die Söhne als auch Jeannine Einigkeit in der Art, wie mit dem Erbe des Hollywoodstars umgegangen werden soll. Durch die gerichtliche Entscheidung herrschen fortan klare Zuständigkeiten.

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Getty Images Michael Madsen bei den Filmfestspielen in Cannes, 2014

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Getty Images Michael Madsen, Schauspieler

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