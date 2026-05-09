Rihanna stolz: Neues Beintattoo von ihren Kids designt

Rihanna (38) hat sich ein neues Beintattoo stechen lassen, das direkt von ihren Kindern entworfen wurde. Wie Star-Tätowierer Keith McCurdy (40), besser bekannt als Bang Bang, auf Instagram zeigt, ließ sich die Musikerin hinter dem Knie am Unterschenkel eine großflächige Zeichnung verewigen, die auf den bunten Kritzeleien ihrer Kids basiert. Die Vorlage entstand ganz klassisch zu Hause auf Papier – mit farbigen Filzstiften und Paw-Patrol-Stickern – bevor Rihanna dem Tattoo-Profi in seinem Studio einen Besuch abstattete.

In seinem Post erinnert sich Bang Bang auch an die lange gemeinsame Geschichte mit der Sängerin. Der Tattooartist arbeitet seit vielen Jahren mit Rihanna zusammen und hat sie bereits an Rücken, Brust, Hals, Knöchel und Fingern verziert. Rihannas berühmtestes Tattoo ist wohl der Spruch "Never a failure, always a lesson" ("Nie ein Misserfolg, immer eine Lektion"). Zu ihrem Geburtstag schwärmte er 2018 auf Instagram: "Dein Support in den letzten 10+ Jahren hat mein Leben verändert. Es war ein Privileg, dich zu verzieren, und eine Ehre, dein Freund zu sein." Für das aktuelle Projekt übertrug er die bunten Linien möglichst originalgetreu auf ihren Unterschenkel. So wird aus einem scheinbar zufälligen Kinderbild ein sehr persönliches Familienstatement, das Rihanna nun immer bei sich trägt. Rihanna und ihr Partner, der Rapper A$AP Rocky (37), sind Eltern von drei Kindern: den Söhnen RZA und Riot sowie Tochter Rocki, die im September 2025 zur Welt kam.

Das Paar sorgt nicht nur als Elternteam für Schlagzeilen, sondern auch regelmäßig gemeinsam auf dem roten Teppich. Erst Anfang Mai liefen die beiden bei der Met Gala in New York ein und schlossen traditionsgemäß den roten Teppich ab – ein Jahr, nachdem sie dort ihre Schwangerschaft mit Rocki enthüllt hatten. Während Rihanna in einer skulpturalen Maison-Margiela-Robe mit funkelnden Verzierungen und aufwendiger Jennifer-Behr-Frisur alle Blicke auf sich zog, setzte Rocky in einem rosafarbenen Chanel-Mantel ein Statement als frisch gebackener Girl-Dad. Am Rande des Events nahm sich Rihanna zudem Zeit für ein Gespräch mit Moderatorin Sheinelle Jones von "Today with Jenna & Sheinelle" und machte ihr ein herzliches Kompliment: "Du verdienst es, dass man in dich investiert. Und du bist schön, du bist eine schwarze Journalistin. Und ich respektiere dich. Ich liebe dich dafür", sagte die Unternehmerin auf dem roten Teppich.

Anzeige Anzeige

Imago Bei den CFDA Awards 2025 in New York: Rihanna auf dem roten Teppich

Anzeige Anzeige

Instagram / bangbangnyc Rihannas neue Tattoo

Anzeige Anzeige

Getty Images Rihanna und Asap Rocky bei der Met Gala 2026 im Metropolitan Museum of Art in New York.