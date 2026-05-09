Karriere: Sandra Oh fühlte sich in Kanada besser akzeptiert

Sandra Oh (54) ist heute eine der bekanntesten Schauspielerinnen Hollywoods – doch der Weg dorthin war für die in Kanada aufgewachsene Koreanerin alles andere als einfach. Im Interview mit People erinnert sie sich jetzt daran, wie unterschiedlich sie die Anfänge ihrer Karriere in ihrer Heimat und später in den USA erlebt hat. "Ich hatte das Glück, meine Karriere in Kanada zu beginnen, wo ich mich sofort akzeptiert fühlte", erklärt die 54-Jährige. In Kanada hatte sie in den frühen 1990er Jahren erste Erfolge gefeiert, unter anderem mit Rollen in den beiden kanadischen Filmen "Double Happiness" und "The Diary of Evelyn Lau" aus dem Jahr 1994.

Der Schritt nach Hollywood stellte die Schauspielerin dann vor ganz andere Herausforderungen. "Hollywood ist ein anderes Spiel, das mich Jahre und Glück gekostet hat. Es war einfach schwerer zu erreichen", gibt sie zu bedenken. Obwohl es also länger dauerte, hat Sandra dort längst ihren Platz gefunden. Über den wachsenden Erfolg asiatischer Schauspielerinnen und Schauspieler in der Branche freut sie sich sehr – besonders über Oscar-Preisträgerin Michelle Yeoh (63) und ihre Kollegin Awkwafina (36), mit der sie in dem preisgekrönten TV-Film "Quiz Lady" zu sehen war. "Es ist aufregend, das zu sehen", lobt Sandra.

Sandra wurde als Tochter koreanischer Einwanderer im kanadischen Nepean, Ontario, geboren. Ihr Vater Joon-Soo arbeitete als Geschäftsmann, ihre Mutter Young-Nam als Biochemikerin. In ihrem Heimatland prägte sie neben der Schauspielerei auch die Kirchengemeinde ihrer Familie stark. "Meine Eltern sind ziemlich religiös, und die Kirche als Mittelpunkt der Gemeinschaft ist tief in der Kultur meiner Familie verwurzelt", erklärt sie. Einem breiteren Publikum wurde sie ab 2005 durch ihre Rolle als Dr. Cristina Yang in der Erfolgsserie Grey's Anatomy bekannt, die sie bis 2014 verkörperte. Später folgte die Hauptrolle in "Killing Eve", die sie von 2018 bis 2022 spielte.

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Getty Images Sandra Oh, Schauspielerin

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Getty Images Awkwafina, Michelle Yeoh und Sandra Oh bei der Ehrung von Michelle Yeoh auf dem Hollywood Walk of Fame

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Everett Collection / ActionPress Ellen Pompeo und Sandra Oh während Dreharbeiten zu "Grey's Anatomy", 2014