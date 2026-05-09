Penn Badgley & Meghann Fahy drehen romantische Filmszene

Penn Badgley (39) und Meghann Fahy (36) stehen wieder gemeinsam vor der Kamera. In Brooklyn dreht das Duo derzeit Szenen für den kommenden Romanfilm "You Deserve Each Other" – und dabei ist offenbar einiges geboten. Vor einem Wohnhaus in New York war auf Bildern, die Just Jared veröffentlichte, zu beobachten, wie Penn auf die Knie ging und Meghann anschließend jubelnd in die Luft hob, als sie zu ihm gelaufen kam. Es schien sich um eine Antrag-Szene zu handeln. Außerdem wurden die beiden in dicken Wintermänteln und Wollmützen gefilmt, während sie gemeinsam Umzugskartons aus einem Transporter trugen. Und auch eine Halloween-Szene stand auf dem Programm: Für diese verkleideten sich Penn und Meghann als die Figuren von Luke Wilson (54) und Gwyneth Paltrow (53) aus dem Kultfilm "The Royal Tenenbaums" von 2001 – und verteilten so auf einer Treppe sitzend Süßigkeiten an Kinder.

Bei "You Deserve Each Other" handelt es sich um die Verfilmung des gleichnamigen Romans von Sarah Hogle. Die Geschichte dreht sich um ein Paar kurz vor der Hochzeit, das die Liebe füreinander verloren hat und nun heimlich versucht, den anderen dazu zu bringen, die Hochzeit abzusagen – mit Streichen, Sabotage und emotionalem Kleinkrieg. Regie führen Marc Silverstein und Abby Kohn, die bereits als Drehbuchautoren für Romanzen wie "Nie wieder zweite Wahl" und "Er steht einfach nicht auf dich" verantwortlich sind. Penn und Meghann wurden erstmals im Juli 2025 bei den Dreharbeiten gesichtet. Abseits des Sets zeigte sich Meghann zuletzt bei einem seltenen gemeinsamen roten Teppich-Auftritt mit ihrem Freund Leo Woodall (29).

Penn ist vielen vor allem als Joe Goldberg aus der Netflix-Serie "You – Du wirst mich lieben" bekannt. Für seine Rolle hat er bereits einiges auf sich genommen – unter anderem musste er für eine intime Sequenz in der dritten Staffel aufgrund von Platzmangel am Set völlig allein vor der Kamera agieren, während seine Co-Darstellerin Victoria Pedretti (30) schlicht nicht mit ins Bild passte. Meghann wiederum wurde durch ihre Rolle in der HBO-Serie "The White Lotus" einem großen Publikum bekannt.

Anzeige Anzeige

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Penn Badgley und Meghann Fahy

Anzeige Anzeige

Getty Images Leo Woodall und Meghann Fahy beim Time100 Next Event in New York City

Anzeige Anzeige

Getty Images Penn Badgley, April 2025